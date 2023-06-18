«Каждый раз радуюсь: витрины здорового человека!» 18.06.2023, 11:10

Журналисты сравнили цены на бытовую химию и предметы личной гигиены в Минске и Вильнюсе.

Издание «Салiдарнасць» в рамках спецпроекта «Литва: соль и сахар» сравнило цены на бытовую химию и предметы личной гигиены — в Минске и Вильнюсе.

Крупнейшая в странах Балтии сеть магазинов хозтоваров, бытовой химии и косметики Drogas пришла в Литву два десятка лет назад, сегодня здесь работает 53 магазина, из них 20 — в Вильнюсе. Конечно, это далеко не так много по сравнению с 550 торговыми точками «Милы» или 650 дискаунтерами «Острова чистоты и вкуса», которые в Беларуси встречаются, кажется, на каждом шагу.

Но из-за того, что многие мировые бренды ушли из Беларуси и России, полки хозмагов «шаговой доступности» нередко оказывались полупустыми, а цены неприятно удивляли.

А что с ассортиментом и ценами в Литве? Заглядываем в один из крупных Drogas.

В отделе с порошками и средствами для стирки — знакомые бренды: Ariel, Persil, Vanish, Rex, Lenor. Цены на сухие порошки — от €2,15 за маленькую, на пять стирок, пачку Ariel, до €6,5 за пачку Persil весом в 1,4 килограмма.

Привычных нам огромных пачек с порошком здесь нет, зато хороший выбор капсул для стирки. Есть Persil на 13 стирок за €5,4, а есть на 26 стирок — за €9,4, а также Ariel — на 13 стирок за €6,2, на 24 — за €11, на 44 — по акции за €19,5.

Самый бюджетный — малознакомый Perwoll: 21 капсула обойдется всего в €6,5, но немецкий производитель обещает чистоту и обновление цвета для темных и цветных вещей.

Для сравнения: в Минске самые дешевые капсулы — отечественного бренда Extra, 12 штук, произведенных (только не удивляйтесь) ООО «Производственная компания Конструкции металлические», обойдутся в 4,9 рубля.

А вот известные бренды значительно дороже: 14 штук Persil — 19,9 рубля (и это на 30%-ной скидке), 28 штук — 59,4 рубля; Ariel — от 25 рублей за 15 штук, от 30 рублей — за 23 штуки (а если производство не РФ, а Франция, то цена вырастет до 45-50 рублей).

Стиральные порошки — от 2-3 рублей за отечественные бренды типа «Мара», Optim или Washing Tone до 58 рублей за 5-киллограммовую упаковку Ariel.

Кондиционер для белья Lenor — от €3,9 за бутыль объемом 700 мл в Вильнюсе, 9 рублей за 930 мл — в Минске (но это остатки). Зато есть уже упомянутая Extra — от 5 рублей за 1 литр, российский Вернель - от 11 рублей за 0,87 литра, немецкий Frosh — от 9,99 рубля за 750 мл.

Средство для мытья посуды Fairy — €1,78 за 450 мл или €3,3 — за 900. Также есть недорогой Frosh по €1,4-1,8 за 500 мл.

В минских магазинах бытовой химии цены сопоставимые: маленькая бутылка Fairy по акции обойдется покупателям в 4,5-8 рублей, большая — в 7-12 рублей, Frosh — в 5-8,5 рублей.

Таблетки для посудомоечных машин Finish в Вильнюсе стоят от €11,25 за 40 штук, в Минске, в зависимости от сети магазинов — 30-35 рублей за 30 штук, 50-85 рублей — за 45.

Найти аналогичные марки средств для мытья окон не удается, поэтому сравниваем цены на схожие объемы: 500 мл Frosh в вильнюсском Drogas стоят €2,2, 500 мл австрийского Clin в Минске — 7-12 рублей. Гель для туалета Bref в Литве по акции стоит чуть менее €2, в Беларуси — 7-12 рублей.

Детские подгузники, равно как и туалетная бумага и бумажные полотенца, в Drogas представлены совсем мало: мы обнаружили лишь один вид Pampers Premium Care — € 14,5 за 68 штук размера 2, и столько же — за 50 штук размера 4. Зато целые горы подгузников и ряды туалетной бумаги без труда находим в Maxima в «Акрополисе», куда чаще всего едут на шопинг белорусы. Здесь Pampers на детей до полутора лет — от €14,5 до 21,5, мега-боксы Pampers Pants — по €26.

В Минске аналогичные Premium Care — от 68 до 140 рублей, в зависимости от размера и количества в упаковке, мега-боксы — 160-200 рублей, притом нужно иметь в виду, что все производство — Россия, Тульская область или Подмосковье.

Не смогли мы обойти стороной отдел с бритвенными станками и сменными кассетами, цены на которые в Минске «пляшут» уже давно. Бритва Gillette Mach3 с двумя сменными кассетами в Вильнюсе стоит €11 по акции, упаковка из 5 сменных кассет — €17, бритва Fusion5 плюс три сменных кассеты — €23,5, блок из 8 сменных кассет — от €23.

А вот в белорусских магазинах — 42-50 рублей бритва Gillette Mach3, 58 рублей — упаковка из 4 сменных кассет. Станок Fusion5 с одной сменной кассетой — 45-65 рублей, набор из 6 сменных кассет — 85 рублей со скидкой (110 — без нее).

Не в пользу Беларуси и сравнение товаров для личной гигиены — по крайней мере, по части ассортимента шампуней, гелей для душа, жидкого мыла вильнюсские Drogas, а также Eurokos выигрывают подчистую. А что по ценам?

К примеру, детский гипоаллергенный шампунь Johnsons — от €3 за 200 мл, Bübchen — от €3,5. В Минске — 10-13 рублей, если повезет отыскать.

Шампуни и бальзамы для волос Syoss сейчас на скидках — €3,95 за 440 мл. В Минске, при гораздо более скудном выборе, придется выложить 15-25 рублей.

Шампунь Garnier Fructis объемом 400 мл в Drogas стоит €3,35, в «Миле» и «Острове чистоты» — 8,5-12,5 рублей. Большой гель для душа Fa — €3,2, Palmolive — €3,9 — против 7-12 рублей за 250 мл в Минске.

Конечно, Беларусь может похвастаться бюджетными вариантами и широким ассортиментом отечественных гелей и шампуней от Белиты — но и у Литвы есть отечественный производитель натуральной косметики, в частности, популярностью пользуется бренд Margarita. Гель для душа этой марки объемом 500мл по акции обойдется в €2,15, шампунь, в зависимости от линейки и объема — €1,7-4.

Уже у выхода замечаю девушку, заворожено бродящую вдоль полок с кремами, шампунями и дезодорантами Nivea. На осторожный вопрос «Вы, наверное, из Беларуси?» девушка грустно улыбается:

— Заметно, да? У нас эту марку теперь днем с огнем не найдешь, запретили и «победили». А тут каждый раз, когда на шопинг приезжаю, радуюсь: витрины здорового человека!

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