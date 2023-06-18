Кадыров против Пригожина: как одна ракета поссорила двух «боевиков» 18.06.2023, 11:19

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Конфликт вдохновил региональных российских «баронов» на создание своих армий.

В среду, 14 июня, стало известно о том, что воины из подразделения Сил спецопераций «Бандерлоги» в Приморске ликвидировали или серьезно ранили депутата госдумы РФ Адама Делимханова, которого называют «правой рукой» и личным палачом главы Чечни Рамзана Кадырова. Делимханов и его боевики из батальона «Ахмат» прославились провалом во время оккупации Киевской области, регулярными записями видео для ТикТок, а также стрельбой по пустым зданиям и демилитаризацией отелей и пансионатов на побережье Азовского моря. Помимо военного успеха украинских военных, это событие привело к обострению внутрироссийских конфликтов, пишет «Апостроф».

Ни жив, ни мертв

Информация о том, что Делимханов погиб или был ранен несколько раз опровергалась и переопровергалась российской пропагандой. Недавняя история о том, что правая рука Кадырова после Приморска якобы прибыла на встречу к главе Чечни оказалась фейком. До сих пор судьба «Героя» России, Чеченской республики и «ЛНР» Адама Делимханова остается неизвестной.

«Все эти «блатные» и как бы элитные формирования оккупационных войск, включая и батальон «Ахмат», облюбовали Азовское побережье, потому что там отели и курорт, а HIMARS не достают, так как до линии фронта около 100 км. Теперь у нас есть Storm Shadow, и прилеты по этим «курортникам» участились, ведь наши РЭБ не дремлют, на месте действуют партизаны и корректировщики. Нельзя также исключать, что кто-то из россиян сдал расположение Делимханова. Технически сделать такое несложно. Можно сбросить данные на горячую линию СБУ», - пояснил «Апострофу» военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

«Важно понимать, что Storm Shadow - дорогая ракета. Просто так ее запускать не будут. Значит была информация о точных координатах скопления большого числа кадыровцев в одном месте. Около сотни человек. «Бонусом» было нахождение среди них Делимханова. Судя по всему, прилет был удачным, раз герой РФ Делимханов до сих пор так и не появился на публике», - добавил Роман Свитан.

В этом контексте интересно, что в российском информполе удар ВСУ по кадыровцам привел к поиску внутренних врагов. Информацию о причастности владельца ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина к сливу координат Делимханова озвучил российский подполковник Роман Веневитин, которого ранее вагнеровцы взяли за пьяную стрельбу по их позициям. По его словам, координаты уничтоженной колонны в Приморском Бердянского районе, в которой пребывал «правая рука» Кадырова Адам Делимханов, вероятно, слил главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин. Веневитин утверждает, что это было сделано с целью отомстить Рамзану Кадырову, который раньше пригрозил рассказать об источниках богатства Пригожина, поставляющего питание в армию РФ с 2006 года.

Доверия к такому источнику как обиженный Веневитин – немного, но подобные заявления являются очередным проявлением внутренних трений между ОПГ Пригожина, кадыровскими батальонами и Минобороны РФ во главе с Сергеем Шойгу.

Временный мезальянс

Конфликт между Пригожиным и командой Рамзана Кадырова может показаться странным только в силу того, что оба в прошлом году активно «форсили» генерала Суровикина на пост командующего оккупационной армией вместо генерала-растяпы Лапина, близкого к Шойгу, который провалил удержание Харьковской области под контролем оккупантов.

«У Кадырова с Пригожиным осенью прошлого года на фоне поражений оккупантов в Харьковской области сформировался ситуативный тандем против Шойгу и Лапина. Они на пару продвигали Суровикина на пост командующего оккупационными войсками. Как только Лапин ушел, Кадыров отошел в сторону и перестал комментировать действия Минобороны. Сейчас конфликт у россиян идет по линии Пригожин-Шойгу. Кадыров в этой ситуации действует только после отмашки из Кремля», - пояснил «Апострофу» военный эксперт Иван Ступак.

Пару недель тому назад Адам Делимханов, записав видео, публично раскритиковал Евгения Пригожина за его претензии в адрес боеспособности «Ахмата», и в криминальном стиле предложил главарю «Вагнера» прийти на «стрелку». Публичного ответа Пригожина не последовало, зато через несколько дней главаря батальона «Ахмат» накрыла украинская ракета.

«Пригожин, когда он на фоне трупов вагнеровцев крыл последними словами Шойгу и Герасимова, явно пересек определенную красную линию. Затем Делимханов вместе со спикером парламента Чечни Даудовым записали видео, в котором они почти слово в слово сказали «Женя, ты не прав, мы тебе сейчас все объясним». Кремль решил через Кадырова указать Пригожину на его место, а глава Чечни перепоручил это дело своим соратникам. Правда, в итоге получилось, что посредством ракетного удара «объяснили» Делимханову. Не похоже, что это кремлевская игра на публику, имел место наезд на Пригожина, так как он в своих выступлениях стал заходить слишком далеко», - добавил Иван Ступак.

Что дальше?

Безусловно, основная причина всех этих бандитских «разборок» - профессиональная работа Сил обороны Украины, которые «помножили на ноль» все кремлевские планы на легкую победу.

В результате среди российских силовиков начались интересные процессы. Пока Кадыров и его окружение продолжают играть по правилам Кремля, Пригожин, окончательно выйдя на федеральный уровень, подает «плохой» пример другим политическим игрокам в РФ. В первую очередь уральским и сибирским «баронам», создающими собственные «отряды самообороны».

Даже крымский гауляйтер Сергей Аксенов решил сколотить собственную ЧВК, а власти Курской и Орловской области после событий в Белгородской области задумались над созданием собственных формирований. Сергей Шойгу пытался подмять все эти новоявленные ЧВК под себя, однако, похоже, что Москва постепенно теряет контроль над «частно-военными» монстрами, которых сама же и вырастила.

«Увидим ли мы, как бойцы «вагнера» или «Ахмата» повернут оружие против Москвы? Такой вариант исключать не стоит, но это будет не в ближайшей перспективе. Такого развития событий следует ожидать, когда кремлевская вертикаль на фоне поражений в Украине начнет явно разваливаться», - резюмировал в разговоре с «Апострофом» политический эксперт, глава Центра содействия реформам Георгий Чижов.

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