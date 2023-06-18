В Гродно молодая студентка разбила стекла у нескольких автомобилей 18.06.2023, 11:27

Девушка не смогла или не захотела пояснить причины своего поведения.

Жители одного из домов по улице Калиновского в Гродно проснулись утром 17 июня от звуков бьющегося стекла на улице, сообщает «Виртуальный Брест». До того, как ее остановили, 22-летняя студентка, намотав на руку ремень с пряжкой, успела разбить боковые и задние стекла в двух припаркованных во дворе автомобилях.

Очевидцы вызвали милицию, которая быстро приехала на место происшествия и задержала девушку. Та не месте не смогла или не захотела пояснить причины своего поведения.

Причиненный владельцам автомобилей ущерб оценили более чем в 1000 рублей, по факту хулиганства было возбуждено уголовное дело.

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