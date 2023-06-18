Одноразовые солдаты The Economist

18.06.2023, 11:31

Как наркотики и алкоголь ведут русскую армию в бой.

Украинские военные часто объясняют низкую эффективность русских солдат их пьянством. Армия есть отражение общества, а алкоголизм, вызванный чрезмерным потреблением водки, уже давно является причиной хронически низкой продолжительности жизни русских мужчин (около 64 лет). Но нет ничего необычного в том, что солдаты прибегают к выпивке. С давних времен, когда греческие гоплиты (древнегреческие пешие воины с тяжелым вооружением) и римские легионеры шли в бой, подкрепленные вином, алкоголь был как лучшим другом солдата, так и его смертельным врагом.

Как утверждает Лукаш Каменский в своей известной книге «Под кайфом: История наркотиков на войне», солдаты на передовой переживают стресс, почти немыслимый для гражданских. От них ожидают, что они справятся со страхом собственной гибели, ужасом смерти вокруг них и обязанностью убивать.

На протяжении всей истории армии каждый раз обнаруживали, что алкоголь, употребляемый в разумных количествах, помогает солдатам справиться со стрессом и на время повышает их уверенность и ослабляет их заторможенность, что может быть бесценным в бою. Английские солдаты, воевавшие с Нидерландами в 17 веке, объясняли боевой дух своих противников «голландской храбростью», появлявшейся после нескольких рюмок джина. В 1875 году британские вооруженные силы выпили 5,4 млн галлонов рома. Морякам каждый день выдавали по полпинты этого напитка.

Но слишком много алкоголя приводит к халатности и недисциплинированности. Римляне научились ослаблять своих грозных тевтонских противников, расставляя в лесу огромные чаны с пивом, чтобы они могли напиться, прежде чем быть убитыми. Водка, употребленная в больших количествах, вполне могла способствовать поражению России в русско-японской войне 1904-05 годов. Командир крепости Порт-Артур сдался, когда вместо боеприпасов получил 10 тыс. ящиков водки. Российские солдаты в битве при Мукдене были настолько «изможденные», что, по словам российского журналиста, японцы смогли заколоть тысячи из них «как свиней».

Наркотики также использовались бойцами на протяжении столетий. Греческие воины использовали опиум для подготовки к бою. Фанатизм ассасинов арабского мира 12 века якобы подпитывался гашишем. Племена в Сибири и знаменитые берсерки викингов (легендарные скандинавские воины в медвежьих шкурах), как говорится, использовали психоактивный алкалоид, содержащийся в грибах Amanita muscaria. Мезоамериканские воины обретали свою храбрость в листьях коки.

Во время второй мировой войны все стороны производили и распространяли амфетамин в промышленных масштабах. Но ни одна армия не смогла перепрыгнуть Вермахт, когда дело дошло до употребления таблеток. Как отметил историк медицины Николас Расмуссен: «Немецкий блицкриг был основан на амфетамине так же, как и на машинах». Блицкриг, особенно танковые дивизии, двигавшиеся постоянно, не были бы столь эффективными, если бы немецкие танкисты не были накачаны метамфетамином «Первитин» по самое горло. Г-н Каменский рассказывает, что этот препарат повышает уверенность в себе и готовность к риску, усиливает концентрацию внимания, уменьшает голод, жажду, чувствительность к боли и, прежде всего, потребность во сне. С апреля по июль 1940 г., когда нацисты сметали все на своем пути, их солдатам было выдано более 35 миллионов таблеток «Первитина».

Россия, похоже, последовала примеру Германии. Недавний доклад Королевского института объединенных служб – аналитического центра в Лондоне, привлек внимание к очевидному употреблению амфетамина ее войсками. Жалким «одноразовым солдатам» – мужчинам из оккупированных «народных республик» и почти необученным мобилизованным гражданским – дают амфетамин и другие наркотики в жидком виде перед отправкой, по сути, на самоубийственные миссии. Их задача – продвигаться к украинским позициям, вызывая на себя огонь для того, чтобы эти позиции могли быть точно определены и обстреляны российской артиллерией. Если они будут отступать, то, скорее всего, будут расстреляны своими же. Неудивительно, что их нужно закачивать наркотиками. Украинские солдаты, защищающие свою родину, не нуждаются в такой «мотивации».

The Economist (перевод — «Главком»)

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