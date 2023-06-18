ВСУ отбросили войска РФ и продвинулись на Авдеевском направлении 18.06.2023, 11:46

4,738

Украинская армия совершила серию контратак.

Силы обороны Украины проводят локальные контрнаступательные действия на Авдеевском направлении. Есть определенные успехи: украинские военные продвинулись более чем на километр.

Об этом заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он выступил в эфире телеканала «Мы – Украина» утром в воскресенье, 18 июня.

В целом ситуация на этом участке фронта контролирована, хотя Авдеевка и находится под постоянным огнем со стороны оккупантов. Плотность вражеских обстрелов в последнее время увеличилась.

Барабаш заявил, что у защитников Украины есть «определенные успехи» на север от Авдеевки. Украинские воины ведут небольшие позиционные контратаки.

По словам чиновника, любую возможность на контратаку, даже самую небольшую, Силы обороны используют. «Ни одного, даже самого маленького шанса, они не упускают», – заверил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».