Александр Фридман: Талай решил подвести Лукашенко под монастырь

Александр Фридман: Талай решил подвести Лукашенко под монастырь4
- 18.06.2023, 11:57
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Cпортсмен-«ябатька» в точности повторяет кейс Львовой-Беловой.
Как сообщал сайт, провластный спортсмен Алексей Талай сделал заявление о причастности режима Лукашенко к похищениям украинских детей.
Историк и политолог Александр Фридман прокомментировал признание спортсмена-«ябатьки»:
— Общественный деятель Алексей Талай решил подвести Лукашенко под монастырь?
В случае Путина именно откровения Львовой-Беловой о поручениях президента по вывозу украинских детей дали МУС основания для выдачи ордер на арест Путина.
Теперь Талай прямо заявляет (хотя в этом и до этого не было сомнений), что его деятельность по вывозу украинских детей в Беларусь была поддержана и санкционирована Лукашенко.