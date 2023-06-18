Александр Фридман: Талай решил подвести Лукашенко под монастырь 4 18.06.2023, 11:57

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Александр Фридман

Cпортсмен-«ябатька» в точности повторяет кейс Львовой-Беловой.

Как сообщал сайт, провластный спортсмен Алексей Талай сделал заявление о причастности режима Лукашенко к похищениям украинских детей.

Историк и политолог Александр Фридман прокомментировал признание спортсмена-«ябатьки»:

— Общественный деятель Алексей Талай решил подвести Лукашенко под монастырь?

В случае Путина именно откровения Львовой-Беловой о поручениях президента по вывозу украинских детей дали МУС основания для выдачи ордер на арест Путина.

Теперь Талай прямо заявляет (хотя в этом и до этого не было сомнений), что его деятельность по вывозу украинских детей в Беларусь была поддержана и санкционирована Лукашенко.

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