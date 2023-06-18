Воздушные силы Украины подтвердили мощный удар по российским базам в Херсонской области
- 18.06.2023, 12:05
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Уничтожены склады боеприпасов врага в Геническом районе.
Украинские защитники уничтожили вражеский склад боеприпасов на оккупированной территории Херсонской области. Это произошло в Геническом районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
Он подтвердил, что украинская авиация поразила склад боеприпасов оккупантов вблизи Геническа.
«Вы видели горящие склады боеприпасов. Уже командующий поблагодарил ребят за хорошую работу. Меньше боеприпасов - больше огня», - сказал Игнат.
Также командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал видео с горящими складом россиян.
Напомним, рано утром 18 июня в сети появилось видео, на котором зафиксирован масштабный пожар.
Сообщалось, что в поселке городского типа Рыково Генического района Херсонской области ВСУ ударили по складу боеприпасов оккупантов. Также заявляли о взрывах в Лазурном Скадовского района.