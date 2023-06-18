Воздушные силы Украины подтвердили мощный удар по российским базам в Херсонской области 18.06.2023, 12:05

3,342

Уничтожены склады боеприпасов врага в Геническом районе.

Украинские защитники уничтожили вражеский склад боеприпасов на оккупированной территории Херсонской области. Это произошло в Геническом районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он подтвердил, что украинская авиация поразила склад боеприпасов оккупантов вблизи Геническа.

«Вы видели горящие склады боеприпасов. Уже командующий поблагодарил ребят за хорошую работу. Меньше боеприпасов - больше огня», - сказал Игнат.

Также командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал видео с горящими складом россиян.

Напомним, рано утром 18 июня в сети появилось видео, на котором зафиксирован масштабный пожар.

Сообщалось, что в поселке городского типа Рыково Генического района Херсонской области ВСУ ударили по складу боеприпасов оккупантов. Также заявляли о взрывах в Лазурном Скадовского района.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».