В Чехии молятся за Полину Шарендо-Панасюк 18.06.2023, 12:13

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Молитвы проходят в евангелических церквях страны.

Сегодня во всех евангелических церквях чешских братьев молятся за активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк и всех политзаключенных Беларуси, сообщает Charter97.org

В тексте молитвы говорится:

«Сегодня мы мысленно вместе с Полиной Шарендо-Панасюк, которую режим в Беларуси держит в заключении, и со многими другими узниками, находящимися в подобной ситуации.

Мы молимся за узников совести во всем мире: не дайте им чувствовать себя одинокими, дайте им силы и надежду, остановите тех, кто им вредит и пробудите их совесть.

Благодарим всех тех, кто протягивает руку помощи страждущим за справедливость и стремится к их освобождению.

Благодарим всех, кто выступает против насилия».

Ранее, как сообщал сайт Charter97.org, Полина Шарендо-Панасюк заявила, что в знак протеста отказывается от гражданства Беларуси.

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