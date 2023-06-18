Путин начал трястись и заикаться при одном упоминании о Залужном 16 18.06.2023, 12:21

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Глава РФ, нервничая, выдал очередной фейк о главнокомандующем ВСУ.

Россияне продолжают распространять дезинформацию о Главнокомандующем Вооруженных сил Украины. На этот раз источником фейка стал российский диктатор Владимир Путин, который на встрече с «военкорами» заявил, что Валерий Залужный якобы находится не в Украине, передает УНИАН.

«А где? Где он там? Я знаю… Мне кажется, что я знаю… Вы у него спросите, где. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», – сказал Путин в ответ на вопрос пропагандиста Александра Сладкова («Известия»).

На видео заметно, как глава РФ начал трястись и заикаться при одном упоминании о главнокомандующем ВСУ.

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