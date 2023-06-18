Один из крупнейших банков Китая ограничил платежи в юанях для клиентов из РФ 1 18.06.2023, 12:36

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Остановлены переводы в ЕС, Швейцарию, Великобританию и США.

Bank of China (BoC) — третий по размеру активов банк Китая — ввел ограничения на платежи в юанях для российских клиентов. Об этом Frank Media сообщили несколько российских банков, которые использовали корсчета в BoC, передает The Moscow Times.

По словам банкиров, ограничения касаются юаневых переводов в адрес банков ЕС, Швейцарии, Великобритании и США. Причем, запрет действует даже в отношении платежей в КНР, если их получателями являются китайские филиалы западных банков.

Представитель «Юникредит банка», «дочки итальянской группы UniCredit в РФ, рассказал, что проблемы начались на прошлой неделе, а их инициатор — российская структура китайского банка, «Бэнк оф Чайна (Россия)». Аналогичное уведомление получили Акибанк, Модульбанк и один из крупнейших российских брокеров «Финам».

Председатель правления Модульбанка Павел Семенов рассказал РБК, что ограничения коснулись всех банков, которые используют Bank of China как основной банк-корреспондент для переводов в юанях.

Руководитель управления развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов уточнил, что помимо юаней запрет распространяется и на гонкогские доллары. При этом, по словам Семенова и Леснова, Bank of China сделал исключение для переводов в собственные дочерние банки — они пока проходят.

Ограничения связаны с риском вторичных санкций или иными ограничениями в отношении китайских банков, считает Леснов: им может грозить закрытие собственных корсчетов в США и ЕС.

По данным ЦБ РФ на апрель 2023 года, доля юаня в платежах за российских экспорт достигла 23%: а за импорт — 31%. Оборот китайской валюты на Московской бирже бьет рекорды: на нее приходится 39% сделок на биржевом рынке и 24% на внебиржевом (против 36% и 22% соответственно месяцем ранее).

Главным образом, юанями оплачивается торговля с Китаем, объем которой в январе апреле достиг $73 млрд и на 41% превысил прошлогодние значения. Что касается юаневых переводов в западные страны, то они, вероятнее всего, осуществлялись в отсутствие иных законных способов, считает специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. Большинство крупных банков в РФ отключены от системы SWIFT, и поэтому даже не попавшим под санкции компаниям провести платежи бывает просто невозможно.

«В целом такая политика Bank of China является частью глобальной тенденции банков из дружественных стран по ограничению операций российских лиц. Только за последние месяцы схожие ограничения были введены банками из ОАЭ, Казахстана и других стран», — напоминает Винокурова.

Будучи частью глобальной финансовой системы, китайские банки не могут и не будут полностью игнорировать западные санкции, подчеркивает она: в противном случае они рискуют лишиться доступа к операциям в долларах и евро.

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