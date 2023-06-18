«Вся обшивка кабины работает как батарея, температура доходит до +40 °C» 2 18.06.2023, 12:54

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Минский водитель рассказал, в каких условиях приходится работать в летнюю жару.

Один из минских водителей написал в редакцию zerkalo.io, что температура на его рабочем месте может достигать +40 °C. Что об этом говорит законодательство?

По словам одного из читателей, кабины водителей троллейбусов, автобусов и трамваев «Минсктранса», не оборудованные кондиционером, в жару очень сильно нагреваются на солнце из-за перегородки, которая отделяет их от пассажирской зоны. Под воздействием прямых солнечных лучей вся обшивка кабины работает как отопительная батарея, и температура в кабине может доходить до +40 °C.

В Беларуси допустимая температура на рабочем месте регулируется гигиеническим нормативом «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах». Актуальная версия этого документа была утверждена Советом министров 25 января 2021 года.

Норматив определяет оптимальные и допустимые параметры микроклимата в кабинах автомобилей и автобусов. Оптимальным для водителей автобусов определен режим с температурой воздуха от +18 °C до +20 °C зимой и от +21°C до +23°C летом. Предельно допустимые параметры более широкие — от +17°C до 23 °C градусов в холодный период года и от +21°C до +28°C градусов в зимнее время.

Санитарные нормы и правила к факторам производственной среды водителей содержатся в «Требованиях к условиям труда водителей автомобильного транспорта», которые утверждены Минздравом в июне 2013 года. Согласно этому документу, системы вентиляции транспортного средства должны обеспечивать оптимальные или хотя бы допустимые параметры микроклимата не позднее, чем через 30 минут после начала непрерывного движения. Для обеспечения этих параметров кабина должна быть оборудована средствами защиты от тепла, поступающего из моторного отсека, а также от инсоляции (нагрева прямыми солнечными лучами).

Эксплуатация транспортных средств с неисправными и (или) не отрегулированными системами вентиляции, отопления, кондиционирования воздуха, предусмотренными конструкцией транспортного средства, запрещается.

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