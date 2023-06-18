Вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка в Астане
- 18.06.2023, 12:59
На выполнение своих требований он дал три часа.
В Астане вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка «Каспий». Об этом сообщает tengrinews.kz.
Мужчина ворвался в здание банка в Астане напротив ТРЦ «Керуен» и заперся изнутри вместе с посетителями. Предположительно, он вооружен.
Сейчас сотрудники полиции ведут с ним переговоры.
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Захвативший заложников в банке Астаны мужчина потребовал перевести все активы организации детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. На выполнение дает три часа, иначе угрожает убить семь девушек и одного охранника. Об этом сообщают местные издания.
К зданию банка в Астане, где удерживают заложников, прибыл спецназ.