«После этого я верю в телепатию» 18.06.2023, 13:15

Белорусы рассказали о необычных случаях из жизни, которые не поддаются логике.

Журналисты citydog.io спросили о том, какие необычные и необъяснимые ситуации происходили в жизни белорусов. Возможно, вам стоит пересмотреть свои взгляды на магию.

Николай (36): «После любовного отворота они и правда расстались»

– Это история произошла, когда я был влюблен в одного парня. У нас были сложные и непонятные отношения, в которых он делал все, чтобы показать, что он тоже влюблен в меня. Одновременно с этим между нами как будто бы ничего и не было.

Получались такие эмоциональные качели, в которых он периодически пропадал из моей жизни, а потом возвращался с жалобами на свои будни или, наоборот, с удивительными рассказами о чем-либо. Через какое-то время этот парень резко начал встречаться с одной девушкой, а я окончательно запутался в том, что между нами происходит.

В тот момент я не придумал ничего более умного, чем пойти на консультацию к гадалкам. Кажется, обошел человек семь: искал просто в интернете, а одной позвонил по номеру из объявления, которое висело на какой-то остановке. Да, была такая стадия отчаяния.

Ничего особенного никто из них не говорил. Скорее, они просто пытались вытянуть у меня побольше денег – и все. Зато одна поразила меня максимально. На нашем первом сеансе она рассказала, что видит у парня, который мне нравится, приворот. Я сразу подумал, что это связано с той девушкой, с которой он так быстро начал встречаться.

Увидев мою заинтересованность, гадалка предложила совершить обряд отворота. Вообще я не очень верю в магию или какие-то сверхъестественные способности, но в тот момент я был готов на все что угодно. Поэтому сразу же согласился.

Насколько я понял, та гадалка была какой-то «светлой ведьмой»: она не использовала никаких кукол вуду или еще чего-то жуткого, работала, кажется, только с травами и заговорами. Она особо не вводила меня в курс особенностей ритуала.

И вот через пару недель после того, как мы с ней договорились на отворот, гадалка мне пишет: «Все получилось, проверяйте работу». Я на радостях побежал смотреть истории Instagram: тот парень буквально за день до этого выкладывал фотографию, где они счастливые целуются с той девушкой. К моему разочарованию, ничего не изменилось, влюбленные продолжали улыбаться мне с экрана.

Через пару часов я решил снова зайти в Сеть и увидел, что со страницы парня пропали все совместные публикации с той девочкой и те самые дурацкие истории, которые так сильно меня зацепили. Еще спустя какое-то время парень позвонил мне и рассказал, что они расстались с девушкой. Причину он не называл, сказал просто, что у них и до этого были проблемы в отношениях.

Не знаю, как логически объяснить подобное совпадение, но это и правда произошло после того, как гадалка совершила свой ритуал. Мы так и не начали встречаться с тем парнем, но по крайней мере больше я по нему не загонялся.

Алексей (22): «Каждый год в день рождения моей матери случается какая-то беда»

– У меня в целом семейка слегка ведьмовская: моя прабабушка, по рассказам родственников, была ведуньей, собирала какие-то травы, умела нашептать выздоровление любому человеку. Логикой я никак это не могу объяснить, но верю в ее способности.

Кроме того, необычные вещи случаются с моей мамой. На протяжении уже нескольких лет ровно в день ее рождения с близкими происходят какие-то неприятности и беды. Даже создается впечатление, что ее кто-то проклял или сглазил.

Все началось с того, что пять лет назад на день рождения моей мамы умер ее отец. Ему было достаточно много лет, но смерть стала большой потерей для семьи.

На следующий год ровно в тот же день умер мой папа. Он болел раком, и, несмотря на то что с мамой они долгое время были в разводе, она все равно за ним ухаживала и была рядом почти до самых последних дней.

Помню, как я позвонил ей, чтобы поздравить с днем рождения, а она подняла трубку вся в слезах и хриплым голосом рассказала, что папы больше нет. Кажется, я тогда больше разозлился на него, чем расстроился. У нас с ним были и без того натянутые отношения, а тут он еще и маме праздник испортил. Полное разочарование, в общем.

Через год случилась еще одна смерть. На этот раз умерла моя бабушка – мамина мама. Это было, наверное, одно из самых сложных событий того года. Мы с ней были очень близки, как и она с матерью.

Наш последний разговор с бабушкой состоялся, когда она позвонила мне из больницы и спросила, чем я занимаюсь. Мы тогда ели пиццу с друзьями, было тепло и хорошо, о чем я ей и рассказал. Бабушка порадовалась и пожелала дольше оставаться молодыми и свободными, а затем бросила трубку, потому что к ней в палату вошел доктор. Завтра, ровно в день рождения моей мамы, она умерла.

В прошлом году я уехал из Беларуси. Я уезжал от репрессий и преследований, и мать прекрасно понимала, что в ближайшие несколько лет я точно не вернусь назад. Было страшно и немного больно расставаться, учитывая то, что у нее особо нет возможности сделать визу и приехать ко мне в Европу.

В тех же числах, когда у нее был день рождения, мне нужно было лететь на самолете. Мама безумно переживала, что со мной что-то случится в полете, и даже пыталась отговорить меня от него. Благо все прошло удачно и ничего не произошло.

В этом году в сам мамин день рождения ничего не произошло. Однако отмечала она его на выходных, и беда приключилась именно тогда, когда к ней ехали гости. Она живет в деревне, куда на машинах ехали ее братья со своими семьями. По дороге они попали в аварию.

Мой дядя, его жена и дочь просто ехали по дороге. Впереди них ехал какой-то пьяный мужчина на тракторе, который в момент обгона решил свернуть налево. Так вышло, что трактор наехал на машину, где сидел мой дядя, и их всех выбросило в кювет. Никто не пострадал только потому, что у дяди большая машина – джип. По словам экспертов, если бы было любое другое авто, то все, кто был внутри, погибли бы от такого столкновения.

Звучит очень пугающе и неправдоподобно, но мама и правда задумывается над тем, что ее кто-нибудь мог проклясть или наговорить чего-нибудь. Сейчас она даже праздновать ничего не хочет, потому что столько лет подряд в этот день случаются какие-то несчастья.

Надеюсь, в следующем году ничего подобного не произойдет, но ситуация для меня абсолютно мистическая. И никак объяснить ее я не могу.

Глеб (21): «После этого я верю в телепатию»

– Сейчас я учусь в Америке, где часто происходят какие-то забавные и необычные вещи. Однажды я ездил в кампус к своей подружке на Лонг-Бич.

Кроме моей приятельницы в комнате жили две ее знакомые армянки, которые утверждали, что у них есть дар – телепатия. Сразу я им не поверил, подумал, что какие-то сумасшедшие, но интерес к теме был сильнее, и мы с подругой решили их проверить.

Мы развели сестер в разные концы комнаты, одной на ухо нашептывали какие-то глупые словосочетания типа «барсук в красных трусах». Вторая должна была произнести то же самое. И они правда это делали.

Проходило буквально 5 секунд после того, как я говорил фразу одной, и тотчас же вторая ее повторяла. Они просто смотрели друг на друга, не жестикулировали, не разговаривали – ничего.

Мы так проверяли девочек несколько раз. Даже звали других людей, чтобы те повторили эксперимент. Все было по-настоящему, они реально могут читать мысли друг друга. Эти девушки рассказали, что научились этому во время коронавируса, просто потому что им было скучно. С тех пор я верю в телепатию.

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