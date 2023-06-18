СМИ: Герасимов отстранен от командования войсками РФ в Украине 7 18.06.2023, 13:22

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Причиной могло стать неудачное «наступление» под Марьинкой.

Начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов, предварительно, отстранен от управления так называемой «спецоперацией».

Такой информацией поделился российский политик, муниципальный депутат Дмитрий Чернышевский, ссылаясь на близкие к Кремлю источники, передает dialog.ua.

«Одна из причин отстранения Герасимова в том, что он не верит в победу, и единственное, что делает, - это обороняется… Путин отдал приказ идти в наступление, Герасимов отказался, послав президента РФ прямо на совещании. В наступление были посланы демонстративно под Марьинкой TikTok-войска Кадырова, которые понесли колоссальные потери, так как воевать в принципе не умеют, они на «стрелках» хороши, а в бою - полный ноль. Кадыров рвет и мечет, но ничего не может сделать. А Путин понял, что его предали, что следующим шагом Герасимов может просто оголить фронт или еще что-то эдакое выкинуть, и решил его как можно быстрее отодвинуть от реальной власти. Так мне передают люди, близкие к околокремлевским кругам. Насколько это соответствует действительности, трудно сказать, но в логику происходящего вкладывается идеально», - рассказал Чернышевский.

Он уточнил, что на деле Герасимов никуда не ушел. Он сохраняет влияние на российскую армию, что очень опасно для диктатора Путина.

«Все рычаги влияния у него на армию остались, а они у него колоссальные. На самом деле, армией не Шойгу управляет, который картонный маршал и полный дурак, о чем все давно знают… Управляет реально Герасимов. И то, что его не арестовали и не отправили в отставку, а отстранили, создает для него идеальные возможности, чтобы действовать «за кулисами», - рассказал политик.

Он не исключает, что Герасимов может принять участие в заговоре против Путина, который набирает обороты.

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