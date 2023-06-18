Какие авто больше всего склонны к коррозии 4 18.06.2023, 13:27

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Названы пять известных марок.

Коррозия – это проблема, практически не имеющая решения без полной замены детали. Неустойчивый к ржавчине кузов очень быстро делает непригодным для эксплуатации весь автомобиль. Поэтому производители прилагают столько усилий, чтобы сделать машины выносливыми против коррозии. Вызвать ее могут условия эксплуатации, климат, некачественное обслуживание. Но учесть влияние этих и схожих факторов удается не всегда.

Сайт obozrevatel.com собрал пятерку моделей с плохими отзывами. Люди, которые их приобрели, быстро пожалели о своем выборе, ведь кузов начала портить коррозия и транспортное средство превратилось для них в источник бесконечных проблем.

Jeep Wrangler

Этот внедорожник в целом нравится любителям машин повышенной проходимости. Но некоторые модели могут неприятно удивить коррозией рамы и других металлических деталей и частей.

Alfa Romeo Giulietta

Даже автомобили премиум класса могут страдать от коррозии. Так Giulietta подчас подводит своего владельца. Особенно страдают участки над и под кузовом.

Land Rover Discovery Sport

Спортивная модификация премиального внедорожника подчас преподносит плохие сюрпризы в виде пятен коррозии. Чаще владельцы жалуются на их появление в задней части автомобиля.

Fiat 500

«Пятисотки» требуют особого внимания к некоторым частям. Коррозия больше всего поражает крылья, двери и кузов этих симпатичных и узнаваемых автомобилей.

Nissan Pathfinder

При всех преимуществах этого авто владельцы не так редко жалуются на коррозию кузова. В частности, она возникает на задней двери и бамперах.

Чтобы избежать проблем из-за коррозии, специалисты рекомендуют регулярно осматривать автомобиль. А также своевременно проходить техосмотр и при необходимости наносить на машину антикоррозионное покрытие.

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