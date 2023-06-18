Путин лжет будто в последний раз 4 Аббас Галлямов

18.06.2023, 13:47

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Аббас Галлямов

С каким-то, даже можно сказать, отчаянием.

Читаю речь Путина на Петербургском международном экономическом форуме, суммирую с тем, что он наговорил накануне военкорам, и понимаю, что во всем этом сквозит новая тенденция, Раньше он, конечно, тоже хвастался и приукрашивал, но какое-то минимальное чувство меры все-таки старался соблюдать.

Теперь реализм отброшен напрочь. Хвастовство становится безудержным и бескомпромиссным: «Курьеры, курьеры курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!»

Выглядит так, будто Патрушев и прочие «ястребы» убедили-таки наконец Путина, что делать свою ложь реалистичной есть проявление слабости. Ты словно бы боишься своей аудитории, словно бы подстраиваешься под нее и ограничиваешь себя.

Путин теперь лжет будто в последний раз – с каким-то, даже можно сказать, отчаянием. Дескать, гулять так гулять, один раз живем!

В части отношений с реальностью это напоминает Бенкендорфа: «Прошлое России удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается до будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение».

Нужно ли напоминать, чем заканчивается подобная неадекватность? «Мрачным семилетием», деградацией, поражением в Крымской войне и затем – суетливыми попытками преемников хоть как-то разгрести завалы, доставшиеся в наследство от «золотого века», ведущие к хаосу непродуманных и непоследовательных реформ.

Реальность жестоко мстит за столь хамское отношение к себе.

Аббас Галлямов, t.me

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