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Полиция пошла на штурм банка в Астане, захватчик заложников задержан

  • 18.06.2023, 13:52
  • 4,326
Полиция пошла на штурм банка в Астане, захватчик заложников задержан

Стало известно его имя и мотивы.

Полиция начала штурм отделения банка «Каспий» в Астане, где вооруженный мужчина взял заложников, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации местных СМИ, во время штурма был слышен взрыв. Спецназ уже проник в здание банка.

Позже стало известно, что захватчик заложников в банке в Астане задержан.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.

Захватившему заложников в Астане 30 лет, его зовут Алихан Мурадов, он — уроженец Жамбылской области.

Предположительно, с 2013 года Мурадов стоит на учете в наркодиспансере и дважды признавался подозреваемым по уголовным делам. Появилась также информация, что у него были проблемы с кредитом.

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