Когда дожди придут на смену жаре в Беларуси? 2 18.06.2023, 14:04

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Синоптики озвучили прогноз погоды на 19-25 июня.

Большую часть Беларуси охватила невероятная жара, и только в некоторые районы пришли спасительные дожди. Грозы и ливни увидели, в частности, жители западной части страны (Брестской и Гродненской областей). Но до Минска фронты так и не дошли. Однако, судя по прогнозам синоптиков, надежда на дожди по всей Беларуси есть. Вот какую погоду спрогнозировали специалисты на неделю с 19 по 25 июня.

Но для начала предупреждения от синоптиков.

Так, в воскресенье, 18 июня, на большей части территории Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской областей максимальная температура воздуха достигнет +30 +31°С.

Кроме того, в МЧС напомнили о штормовом предупреждении — на большей части территории Минской области, а по Витебской и Могилевской областям местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

В это время возможны:

гибель людей на воде при купании;

отключение электрической энергии из-за перегрева трансформаторного оборудования;

возникновение очагов природных пожаров;

распространение огня на населенные пункты;

высока вероятность тепловых ударов.

В целом по Беларуси синоптики спрогнозировали переменную облачность. Преимущественно по западу кратковременные дожди, местами грозы и сильные дожди. Ветер неустойчивый 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха +26 +31°С, по западу +20 +25°С.

«Атмосферные вихри» принесут дожди во всю Беларусь?

Известный белорусский синоптик Дмитрий Рябов дал надежду на нормальные дожди не только западным жителям.

По его словам, на неделе с 19 по 25 июня «инициативу в атмосфере перехватят циклонические вихри и влажные воздушные массы, которые принесут кратковременные дожди, грозы и пополнят содержание влаги в почве». При всем при этом останется тепло.

Рябов рассказал, что в начале недели (19-20 июня) на погоду в Беларуси повлияют атмосферные фронты с запада Европы. Поэтому белорусов ждет облачная с прояснениями погода, а «в большинстве районов пройдут дожди» и возможны даже грозы. Ветер южной четверти, умеренный. Температура ночью от +12 до +17°C, днем в понедельник от +17 до +25°C, во вторник – от +21 до +26°C.

21 июня специалист также спрогнозировал облачную с прояснениями погоду. Дожди пройдут, но небольшие и «локально». Ветер южный, юго-западный, умеренный. Ночью пообещал от +13 до +17°C, днем до +28°C.

В четверг 22 июня, как рассказал синоптик, дожди пройдут «повсеместно, различной интенсивности». Ветер южной четверти, умеренный. Ночью специалист ожидает от +12 до +17°C, днем — от +22 до +27°C.

В пятницу 23 июня температура воздуха днем составит от +18°C по северо-западу до +26°C по юго-востоку.

И наконец, по предварительному прогнозу, в выходные 24-25 июня на погоду в Беларуси продолжат влиять «атмосферные вихри». В субботу на большей части страны «прошумят дожди». В воскресенье их ждут лишь по восточной половине. Ветер западный, умеренный.

Ночью на выходных — от +13 до +17°C. Днем в субботу от +13°C по северо-востоку до +26°C по западу, в воскресенье от +14°C по северу до +24°C по юго-западу.

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