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Белорусы Белостока выстроились в огромную цепь солидарности с политзаключенными

  • 18.06.2023, 14:25
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Белорусы Белостока выстроились в огромную цепь солидарности с политзаключенными

Акция прошла в центре города.

В воскресенье, 18 июня, более 100 человек приняли участие в акции солидарности с белорусскими политзаключенными, организованной белорусской диаспорой Белостока, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».

Участники акции собрались в центре города, на улице Браницкого, держа в руках портреты политзаключенных, баннеры с лозунгами «Свободу политзаключенным», «Свободу Почобуту» и национальные бело-красно-белые флаги.

Участники акции обратили внимание и на то, что до сих пор властями Беларуси замалчивается состояние Виктора Бабарико и Николая Статкевича.

Белорусы, живущие в Польше, заявили, что они не забывают о своем выборе на президентских выборах 2020 года и продолжают бороться за свободу и демократию в своей родной стране.

Они призвали всех не оставаться равнодушными к судьбе политзаключенных, которые страдают от насилия и пыток в тюрьмах режима Лукашенко. Они также выразили надежду на скорое освобождение всех политических заключенных и наказание виновных в нарушении прав человека.

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