Скандальный российский депутат Виталий Милонов попал под обстрел 1 18.06.2023, 14:30

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ВСУ сработали на опережение.

Депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия», инициатор скандальных законопроектов Виталий Милонов оказался накрытым украинской артиллерии во время пребывания на фронте. Оккупант вместе с сообщниками немедленно скрылся в блиндаже, после чего поспешил в ближайшее укрытие.

Кадры с Милоновым, которые едва не стали последними в его жизни, опубликовали российские СМИ. Пропагандисты находят депутата-добровольца очень «отважным» и «решительным», хотя на деле Милонов больше похож на зрителя, который опаздывает на концерт Иосифа Кобзона, пишет obozrevatel.com.

Момент обстрела по бригаде оккупантов произошел когда они пытались работать по целям позиций Сил обороны. Украинские защитники сыграли на опережение, до смерти напугав и самого депутата, и его товарищей по несчастью.

Отметим, что Милонов подписал контракт с Минобороны РФ на три месяца. Себя он называет «ювелиром, отвечающим за точные выстрелы», хотя объективно никаких заслуг и выдающегося мужества за ним замечено не было.

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