Какие новые дома рядом с Минском можно купить по выгодной цене 18.06.2023, 14:44

Без чистовой отделки, зато дешевле.

Если вы еще в нерешительности — покупать квартиру или загородное жилье, то сайт realt.by советует обратить внимание на подборку новых коттеджей рядом с Минском (до 25 км). В ней собраны варианты с современной архитектурой, оптимальные по площади, с коммуникациями и черновой отделкой — до 90 тысяч долларов.

Острошицы, Логойское направление, 19 км от МКАД

Большой новый коттеджный поселок рядом с Острошицким Городком, 15 минут до МКАД. Вся инфраструктура имеется: школа, детский сад, спортивная площадка, почта, магазины, церковь, фельдшерский пункт скорой помощи. Маршрутка, автобус ходят 4 раза в час. По всей застройке хорошие дороги.

Дом двухэтажный, общая площадь - 205 м2, жилая — 150 м2. Он построен из газосиликатного блока, фасад утеплен подготовлен к покраске.

Внутри стены оштукатурены, перекрытие между этажами монолитное.

Готовность высокая: электропроводка разведена, сделана канализация, введена центральная вода. Газ, телефонный кабель со скоростным интернетом - у границы участка. Отопление предполагается электрическое по льготному тарифу.

Участок ровный, 10 соток. Стоимость - 69 900 долларов.

Волма, Могилевское направление, 20 км от МКАД

РИЗ «Волма» стоит на берегу одноименной реки. В 2 км находится поселок Сокол (микрорайон Минска) с магазинами, детским садом и школой. Сюда ходят рейсовые автобусы. Рядом лес.

Дом трехуровневый — подвальное помещение и два жилых этажа. Общая площадь 270 м2.

Стены из керамзитобетонных блоков, утеплены.

Перекрытия монолитные, лестница с бетонными ступенями. На крыше — битумная черепица CertainTeed (США). Окна ПВХ, профиль Salamander.

Все коммуникации центральные и заведены в дом: газ, электричество, вода, канализация.

Участок 15 соток. Стоимость — 96 000 долларов.

Бузуны, Раковское направление, 25 км от МКАД

Деревня находится рядом с Раковом, большая часть пути до нее — по скоростной трассе. Поселок жилой, имеются магазины, ходят автобусы. Вокруг леса.

Здесь продается одноквартирный жилой коттедж с мансардой, построенный по современному проекту. Общая площадь — 267,3 м2, жилая — 115,5 м2.

Он стоит на плитном утепленном фундаменте («шведском»). Наружные стены выполнены из газосиликатных блоков (400 мм). Внутренние перегородки — из кирпича (120 мм), перекрытия — ж/б плиты. Крыша вальмовая, с покрытием композитной металлочерепицей (50 лет гарантии) и с установленными мансардными окнами. Между этажами сделана монолитная железобетонная лестница с шумопоглощением. Высота потоков от 3,8 до 6 метров.

Окна ПВХ, профиль Rehau Intelio80 с 50-миллиметровым мультифункциональным энергосберегающим стеклопакетом с аргоном. Снаружи стекла затемнены и имеют зеркальное отражение (дом внутри не просматривается с улицы).

Входные двери металлические.

В доме имеются все необходимые для жизни коммуникации: центральный водопровод, газ, местная канализация, электричество.

Гостиная двусветная с выходом на террасу. Прямо за домом — большой лесной массив .

Размер участка — 12,6 соток. Всё это стоит 83 000 долларов.

Барсуки, Раковское направление, 19 км от МКАД

Это практически тупиковая деревня в окружении большого чистого леса возле Ислочи. Место тихое и уединенное, при этом рядом с Минском.

Здесь продается новый дом постройки 2021 года с гаражом и большим подвалом. Общая площадь 212 м2, жилая — 99,3 м2.

Фундамент — монолит на подушке. Наружные и внутренние несущие стены выполнены из керамзитобетонных блоков строительных «ТермоКомфорт» шириной 400 мм. Внутренние перегородочные стены — из кирпича и керамзитобетонных блоков «ТермоКомфорт» шириной 200 мм. Перекрытия из железобетонных плит. Между вторым этажом и чердаком — деревянные балки.

Перекрытия между вторым этажом и чердаком утеплены 30 см минеральной ваты, между первым и цокольным этажами — 10 см ЭППС Технониколь.

На крыше — мягкая черепица IKO. Над террасой — навес из монолитного поликарбоната толщиной 5 мм.

Окна ПВХ: профиль VEKA Softline с фурнитурой RonoNT, стеклопакеты с улучшенной шумоизоляцией и теплоизоляцией.

Гаражные ворота секционные ALUTECH с электроприводом (пульт).

Вокруг фундамента сделана дренажная система сбора воды в дренажный колодец.

Дом просторный, светлый. На первом этаже в гостиной установлены панорамные окна со сдвижной системой Roto Patio для выхода на террасу. Потолки высокие: на первом этаже — 3,2 м, на втором — 3 м.

В дом введено электричество, водопровод — от скважины.

Участок крайний, 14 соток, рядом лес. Стоимость дома в таком виде — 95 000 долларов.

Холма, Брестское направление, 17 км от МКАД

Этот поселок с большой коттеджной застройкой находится рядом Фаниполем, где есть всё необходимое для жизни: продуктовые магазины, школы и детские сады, гимназия, кафе, строят бассейн. В самой деревне имеются продуктовые магазины, работает «Е-доставка».

Дом двухэтажный, общая площадь — 214,3 м2, жилая — 115,1 м2. Построен из керамзитобетонных блоков (30 см) с утеплением фасада (100 мм утеплителя). На крыше — металлочерепица. Внутри дома на мансардном этаже заканчивают делать утепление крыши. Фундамент ленточный.

В доме уже есть все коммуникации: центральное водоснабжение, электричество, газоснабжение.

Участок правильной формы, 15,8 сотки. За этот вариант просят 89 900 долларов.

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