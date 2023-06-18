Измена «китайских товарищей» Телеграм-канал «СерпомПо»

18.06.2023, 14:51

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Потухли лица и обмякли плечи у растерянного воинства Лаврова.

Утонувшие в воскресной московской жаре кабинеты на Смоленской площади молчали. С потухшими лицами и вдруг обмякшими плечами сидели мидовцы – солдаты многополярного мира. Пот струился с мощных шей, стекая за воротники рубашек, красные галстуки вывалились на толстые животы собачьими языками в знойный день.

Только что прошла по лентам отвратительной черной крысой новость - госсекретарь США Блинкен прибыл в Пекин и встречается со своим китайским коллегой.

«Предатели, а мы им нефть», - пробормотал министр. Его пресс-секретарь согласно кивнула, незаметно отхлебнув теплого пива из стакана, быстро вытерев рукой пенный след над верхней губой.

«Как же так, как же так?! – заговорил седой замминистра с вечной брезгливой гримасой на лице, - это же враги. Они поставляют оружие Украине, чтобы та воевала с нами. Они поддерживают оружием Тайвань, а наши китайские коллеги, с которыми мы в одном блоке против Запада, ведут с ними разговоры, вместо того, чтобы сражаться вместе с нами!».

«Что же, - хлопнув по столу, воскликнул хмурый министр, - будем атаковать. Объявим случившееся совместной российско-китайской победой. В одну из наших столиц – Пекин, приехал на поклон представитель слабеющего западного мира!»

Пресс-секретарь радостно заржала и побежала писать пресс-релиз, покачиваясь, словно бочка на волнах, падая с каблуков, стукаясь временами о стены коридора.

Жизнь великих победителей вошла в привычное русло.

Солнце стояло высоко над Москвой. Великий геополитик спал в бункере. Ему снилось, как они с товарищем Си въехали на китайском танке в Вашингтон, а старина Байден, преклонив колено, благоухая сединами, преподносит им ключ от Белого дома. В приемной храпела охрана. Ей снился великий геополитик в Гааге. И его иностранный министр вместе с ним.

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