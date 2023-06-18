Задержан брат белорусского героя Алеся Черкашина 18.06.2023, 14:56

Игоря Черкашина арестовали прямо на работе вместе с двумя его коллегами.

Как стало известно «Нашай Ніве», некоторое время назад, скорее всего, 7 июня, задержан младший брат Алеся Черкашина — Игорь.

Дома у него состоялся обыск, забрали бело-красно-белый флаг, книгу о брате, погибшем в 2015 году, и какие-то другие вещи.

Друзья полагают, что Игоря Черкашина задержали на работе вместе еще с двумя его коллегами. Возможно, нашли что-то в смартфонах. На попытки родных что-то узнать о задержанном им ничего не отвечают.

Игорь Черкашин работал газовщиком и хранил память о погибшем брате.

Алесь Черкашин — экс-председатель брестской городской организации БХД. Белорус отправился добровольцем в Украину и воевал в составе Добровольческого украинского корпуса Правого сектора. 10 августа 2015 года был серьезно ранен в бою под Белокаменкой на Донбассе, находился в коме и умер через некоторое время.

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