Российские военные подняли бунт под Бахмутом 18.06.2023, 15:01

Мобилизованные из Крыма и Ставрополья отказались идти на штурм после ударов ВСУ.

Российские мобилизованные из оккупированного Крыма и Ставропольского края устроили бунт на фронте и заявили, что их отправили под Бахмут к мобилизованным ОРДЛО без документов, нормального оружия и выплат.

После тяжелых боев и потерь «мобики» отказались идти на штурм украинских позиций и записали видео, в котором выдвинули российскому командованию свои требования.

Российское издание «Осторожно, новости» смогло выяснить у родственников мобилизованных, что их отправили на фронт в середине мая, при этом им не выдали ни одежду, ни еду. Из оружия армейское командование выдало лишь автоматы, после чего отправило воевать под Бахмут.

«Мобики» жалуются, что, несмотря на гарантии не отправлять на передовую, командование РФ бросило их под огонь украинской артиллерии и танков.

Позже выживших под шквальным огнем ВСУ вновь попытались отправить в «мясной штурм», однако мобилизованные устроили бунт и отказываются идти воевать.

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