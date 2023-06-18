Как навести порядок дома за считанные минуты 7 18.06.2023, 15:06

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Пять секретов быстрой уборки.

Уборка – комплексная задача, состоящая из многих мелких подзадач. И именно это часто пугает нас в этом процессе. Но коварство проблемы состоит в том, что чем больше мы откладываем начало уборки, тем больше накапливается этих маленьких дел и сложнее становится даже просто начать.

К счастью, существуют способы избавиться от этого страха перед накоплением задач и ускорить наведение дома порядка. Сайт obozrevatel.com рассказал сразу о пяти лайфхаках.

Ешьте слона по частям

Даже самый запущенный беспорядок можно упорядочить, если разделить уборку на небольшие и, что более важно, посильные задачи. Разбирайте разные уголки постепенно. Сегодня наведите порядок на рабочем столе, завтра – в ящиках, послезавтра – в шкафчике над умывальником, а еще через день – на книжных полках. Если вы потратите все силы одним махом, вы не скоро снова почувствуете желание наводить порядок. Лучше делать понемногу, но регулярно. Даже 15-20 минут в день на одно не текущее дело, такое как мытье посуды или стирка, помогут справиться с беспорядком.

Делегируйте

Если все заботы по наведению порядка в доме лежат на одном человеке, есть риск, что этот человек скорее рано, чем поздно надорвется. Поэтому не издевайтесь над этим человеком, привлекайте к уборке других домочадцев, не стесняйтесь приглашать профессионалов, которые помогут вам за вполне умеренные деньги, нанимайте постоянных помощников по хозяйству. Это нормально, этого не нужно стыдиться. Вы для того и зарабатываете, чтобы упрощать себе жизнь.

Превратите уборку в детскую игру

Самая сложная комната для наведения порядка – это всегда детская. Уже через 5 минут после выхода оттуда клининговой бригады помещение, скорее всего, превратится в разноцветный хаос. Поэтому детей надо приучать наводить порядок самостоятельно с детства. Как? Наиболее естественным способом – в виде игры. Собирайте вещи на скорость и вознаграждайте победителя, например внеплановым мороженым. Делите семью на команды и соревнуйтесь друг с другом. Рассказывайте сказки о том, как уставшие за день игрушки хотят спать и куда их нужно уложить, чтобы они лучше выспались. Проявляйте фантазию и формируйте привычку легко и весело. Ребенок сам потом вас поблагодарит.

Пользуйтесь органайзерами

Сколько ни раскладывай в ящике мелкие вещи красиво, без правильной системы хранения они очень быстро снова перемешаются между собой и образуют беспорядок. Поэтому заведите себе органайзеры буквально для всего – для украшений и сыпучих пищевых продуктов, документов и бытовой химии, инструментов и лекарств. Разложенные в соответствующие боксы и подписанные они будут выглядеть более приятно, чем сваленные на кучу в шкафу. Да и найти нужные вещи так будет проще и быстрее.

Развлекайтесь в процессе

Времена, когда уборку считали неотвратимым страданием и смертельно скучным занятием, давно прошли. Сейчас существует множество возможностей, как развлечь себя во время домашних дел. Слушайте музыку или аудиокнигу – это очень удобно делать в беспроводных наушниках, смотрите кино, включайте подкасты. И даже звоните по громкой связи друзьям. Сгодится что угодно, что поднимет вам настроение во время работы.

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