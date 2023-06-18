Гиркин пришел в бешенство из-за слов Пескова о войне в Украине 5 18.06.2023, 15:15

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Диверсант обрушился с резкой критикой на пресс-секретаря Кремля.

Яростную реакцию российских «Z-патриотов» вызвало новое заявление пресс-секретаря диктатора РФ Дмитрия Пескова о якобы «выполнении» одной из целей войны в Украине.

Гневный комментарий по этому поводу опубликовал российский чекист, военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков), передает Диалог.UA.

Песков 18 июня, ссылаясь на Путина, неожиданно заявил, что в ходе войны Россия «во многом» выполнила задачу по «демилитаризации» Украины.

«Все меньше и меньше своего оружия Украина использует. И все больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада», - «аргументировал» свое заявление Песков.

Стрелкова его слова вывели из себя. «Нас держат за идиотов. Много-много лет», - написал военный преступник.

Ранее Стрелков сообщил, что Кремль уже не надеется одержать победу в войне против Украины и питает надежду на очередной «договорнячок» с Киевом по примеру Минских соглашений. Стрелков заверил, что ни украинцы, ни их западные партнеры не пойдут уже ни на какие договоренности с Москвой.

Новое заявление Пескова можно интерпретировать как подготовку к завершению войны. Свернув «спецоперацию», Москва попытается представить все как «победу».

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