Украинские военные разгромили штаб 80-й бригады РФ на Южном фронте

Украинские военные разгромили штаб 80-й бригады РФ на Южном фронте5
- 18.06.2023, 15:31
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ВСУ нанесли удар по глубокому тылу врага.
Силы обороны Украины в рамках контрнаступления продолжают точечные удары по тылам противника.
В ходе такой атаки был сожжен штаб 80-й мотострелковой арктической бригады ВС РФ, которая орудует на Южном фронте.
О ликвидации штаба сообщили российские СМИ, передает Диалог.UA.
«Враг ударил по КП (командному пункту - ред.) 80-й бригады. Наши соболезнования», - сообщают российские «военкоры».
Отметим, что 80-ю бригаду диктатор РФ Владимир Путин создал в 2014 году для «защиты интересов РФ в Арктической зоне».
Она дислоцируется в Мурманской области. Подразделение принимает активное участие в агрессии против Украины, известно о ликвидации как минимум 5 офицеров в ходе войны в Украине.
На опубликованных кадрах видно, что случилось несколько «прилетов» по штабу. Видны масштабные возгорания.