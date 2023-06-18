Украинские военные разгромили штаб 80-й бригады РФ на Южном фронте 5 18.06.2023, 15:31

10,586

ВСУ нанесли удар по глубокому тылу врага.

Силы обороны Украины в рамках контрнаступления продолжают точечные удары по тылам противника.

В ходе такой атаки был сожжен штаб 80-й мотострелковой арктической бригады ВС РФ, которая орудует на Южном фронте.

О ликвидации штаба сообщили российские СМИ, передает Диалог.UA.

«Враг ударил по КП (командному пункту - ред.) 80-й бригады. Наши соболезнования», - сообщают российские «военкоры».

Отметим, что 80-ю бригаду диктатор РФ Владимир Путин создал в 2014 году для «защиты интересов РФ в Арктической зоне».

Она дислоцируется в Мурманской области. Подразделение принимает активное участие в агрессии против Украины, известно о ликвидации как минимум 5 офицеров в ходе войны в Украине.

На опубликованных кадрах видно, что случилось несколько «прилетов» по штабу. Видны масштабные возгорания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».