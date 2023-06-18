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В Литве составили список товаров для запрета перевозки в Беларусь

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  • 18.06.2023, 15:37
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В Литве составили список товаров для запрета перевозки в Беларусь

В перечне 65 наименований.

Министр экономики Литвы Аушрине Армонайте заявила 16 июня, что правительство планирует ввести запрет на транзит некоторых товаров в Беларусь. Речь о товарах двойного назначения, которые могут использоваться Россией для войны в Украине.

Аушрине рассказала, что в правительстве уже некоторое время собирают информацию о транзите через Литву товаров, которые производятся за пределами страны и следуют через территорию Литвы другие страны.

«Мы обеспокоены увеличением потока некоторых товаров. Есть информация, что некоторые из них могут быть использованы в войне в Украине и оказаться на поле боя», – сказала она в интервью bns.lt.

Министр отметила, что некоторые из позиций являются подсанкционными, а некоторые не охвачены санкциями. Всего запрет предлагают распространить на 65 видов товаров. Подготовлен соответствующий проект, идет его согласование. Срок запрета составит один год.

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