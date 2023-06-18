«Это началось года три назад, когда у меня появилось больше свободных денег» 4 18.06.2023, 16:08

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Как белоруска занялась «потребительским экстремизмом».

Закон дает покупателям право на ошибку: большинство товаров в течение двух недель можно вернуть. Читательница Onliner призналась, что чересчур увлеклась этой возможностью. За последние пару лет она отнесла в магазины десятки вещей.

Елена иронично называет себя «потребительским экстремистом», но делает акцент на том, что возвращает вещи не из вредности. Она просит работников сферы обслуживания понять ее и простить (или хотя бы попытаться).

— Я заметила, что даже в сетевых магазинах наемные продавцы оформляют возвраты с нереально кислым лицом. Хотя, казалось бы, какая им разница? Внутреннюю кухню я не знаю, но, видимо, всей этой суетой мы их жутко раздражаем, — рассуждает девушка.

Фото: onliner.by

Шопинг для Елены — это способ расслабиться и отдохнуть, увидеть себя в новом образе. При этом минчанка никогда не покупает одежду тоннами на распродажах — наоборот, каждую вещь выбирает предельно тщательно. И при малейших сомнениях относит обратно.

— Это началось года три назад, когда у меня появилось больше свободных денег, а значит, и возможностей тратить их на себя. Я начала искать свой стиль в одежде и стала заглядывать в магазины, которые раньше были «не по карману». И тут столкнулась с проблемой: мне психологически сложно потратить деньги на дорогую вещь.

Одно дело — купить куртку за 100 рублей, совсем другое — за 800. Такое решение дается мне непросто.

Фото: onliner.by

Замечаю, что поход в магазин может превратиться для меня в настоящий квест. Я много всего примеряю, с трудом что-то выбираю, а потом прихожу домой и критически оцениваю, на что же потратила кучу денег. Часто понимаю, что на какую-то ерунду. Тогда складываю обновки в пакет и несу обратно.

Что интересно: на семью или на помощь другим мне денег не жалко. То есть дело не в жадности, это что-то другое.

Запомнилась эпопея с дизайнерским платьем. Я выбрала сначала одно, потом передумала, вернула. Нашла другое и тут же в Instagram увидела более крутую модель. В итоге выбрала идеальное, — смеется над собой читательница.

Елена говорит, что уже привыкла так шопиться: первые пару дней новую одежду не носит и этикетки с нее не срезает. Понимает, что может передумать, и оставляет пути для отступления.

— Мне кажется, тут еще сказывается моя любовь к порядку. Копить хлам мне психологически некомфортно. Приятнее думать, что я верну вещь — и кто-то будет ее носить. А у меня останется только то, что мне нравится.

Фото: onliner.by

Такой подход у Елены не только к одежде. Она возвращала неудачные светильники, вазы, салфетки и даже сделанную на заказ кровать.

— Вещи, которые делаются на заказ, — это моя боль. На картинке ты видишь одно, а получаешь часто совершенно другое. Понятно, что приходится платить и жить дальше. Но когда мне привезли розовую кровать вместо цвета какао, это была трагедия: она никак не вписывалась в интерьер. Оказалось, что вины магазина не было, при тусклом освещении я выбрала именно коричнево-розовую обивку. Я долго извинялась и просила дать шанс на вторую попытку.

Кровать в итоге переделали — доплачивать за нее не пришлось. Но нервов было потрачено много.

— Мне даже пришлось писать заявление о том, что на этот раз в выборе ткани я на 100% уверена и не передумаю. Представляю, как это выглядело в глазах продавца: клиенты — идиоты, заказывают, а потом сливаются. Думаю, бизнесу иметь дело с такими покупателями не очень хочется. Но что поделаешь: мы существуем и порой очень странно себя ведем. Еще раз повторюсь: не из вредности.

Психолог: «Эта история точно не про безответственность покупателя»

Как Елене научиться относиться к шопингу проще и поменьше злить продавцов, мы спросили у магистра психологических наук Юрия Вороновича.

— Во-первых, отмечу, что потребительским экстремизмом поведение Елены можно назвать с натяжкой. Клиент сам переживает за то, что доставляет неудобства бизнесу. Безответственные люди обычно или вовсе плюют на это, или относятся к таким поступкам очень легко.

В чем тогда причины такого поведения? Первое, что бросается в глаза: на семью и благотворительность читательница тратит ресурсы легко, а на себя — с трудом. Это может быть связано с воспитанием и традициями родительской семьи. В некоторых семьях культивируется «психология жертвенного служения», когда забота о себе осуждается и воспринимается как предательство.

Фото: onliner.by

Это может проявляться неявно. Уже взрослый ребенок может наблюдать, как родители ограничивают себя в элементарных удобствах и с упоением причитают о тяжелой безрадостной жизни, не испытывая реальной нужды. В этом случае взрослый ребенок может испытывать глубокое неосознаваемое чувство вины каждый раз, когда наконец отваживается чем-то себя порадовать.

Я бы предложил Елене задать себе несколько вопросов. От кого из близких хотелось бы скрыть дорогую покупку больше всего? Перед кем возникает больше всего тягостных чувств? Если такой человек найдется, надо научиться разделять ответственность за свои и чужие переживания. Если кто-то рядом с вами хочет страдать, он будет страдать, но это не повод самому отказываться от радости и счастья.

Фото: onliner.by

Да, поначалу трудно или непривычно позволять что-то хорошее самому себе. Но шаг за шагом вы научитесь уважать свои потребности.

Еще одной возможной причиной психолог называет изначально тревожный характер покупательницы.

— Хочу обратить внимание: героине трудно не сделать собственный выбор, а принять его. Это общая черта тревожных людей, которые боятся допустить ошибку. Такие люди убеждены, что их решения должны быть идеальными, иначе лучше их не принимать вовсе. Недавно сделанный выбор заставляет терзаться в сомнениях, и, если есть возможность отменить его, человек может подсесть на это, как на наркотик.

Я бы рекомендовал переосмыслить само отношение к принятию решений. Нужно принять, что идеальный выбор — это не только большая редкость, но и во многом везение. Важно научиться уважать и любить свои решения — не за идеальность, а за то, что они просто ваши и отражают важные для вас потребности. Да, возможно, часть покупок окажутся ненужными, но вы научитесь понимать это только после того, когда примете ответственность за свой выбор.

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