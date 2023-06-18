закрыть
18 июня 2023, воскресенье, 16:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бойцы «Группы Курта» атаковали позиции россиян: мощное видео

  • 18.06.2023, 16:20
  • 2,398
Бойцы «Группы Курта» атаковали позиции россиян: мощное видео

Украинские воины использовали широкий арсенал оружия в ближнем бою.

ВСУ профессионально уничтожают российских оккупантов, которые пришли в Украины. Точные удары бойцов приближают победу над врагом.

Так, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал профессиональное уничтожение россиян «Группой Курта».

«Работает 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода. Профессиональное уничтожение врага группой Курта», – написал генерал-полковник в комментарии к ролику в своем Telegram-канале.

На обнародованных кадрах видно, как украинские защитники работают на своих позициях и точно бьют по российским оккупантам. Бойцы не раскрывают, где именно ведут бои и когда было записано видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Орда, что с лицом?
Орда, что с лицом?
Мама скоро вернется
Мама скоро вернется Ирина Халип
Начальнику потопа требуется брод
Начальнику потопа требуется брод Владимир Халип
В образе Паниковского
В образе Паниковского Альфред Кох