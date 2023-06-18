Бойцы «Группы Курта» атаковали позиции россиян: мощное видео 18.06.2023, 16:20

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Украинские воины использовали широкий арсенал оружия в ближнем бою.

ВСУ профессионально уничтожают российских оккупантов, которые пришли в Украины. Точные удары бойцов приближают победу над врагом.

Так, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал профессиональное уничтожение россиян «Группой Курта».

«Работает 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода. Профессиональное уничтожение врага группой Курта», – написал генерал-полковник в комментарии к ролику в своем Telegram-канале.

На обнародованных кадрах видно, как украинские защитники работают на своих позициях и точно бьют по российским оккупантам. Бойцы не раскрывают, где именно ведут бои и когда было записано видео.

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