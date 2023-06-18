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Нелегалы из Сомали и Сирии проникли в Польшу со стороны Беларуси

  • 18.06.2023, 16:40
Нелегалы из Сомали и Сирии проникли в Польшу со стороны Беларуси

У них были российские визы.

173 мигранта пытались нарушить границы ЕС со стороны Беларуси за минувшие сутки.

В Польшу пытались проникнуть 146 человек, среди которых граждане Индии, Таджикистана и Эритреи. Из них группа из 12 человек при виде польских патрулей вернулись на белорусскую территорию.

На участке Наревка за пособничество задержаны два украинца, которые перевозили 6 граждан Сомали  и 4 – Сирии. Мигранты имели российские визы.

На латвийско-белорусской границе задержано 10 человек, на литовско-беларусской – 17.

Напомним, миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.

Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

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