Все хорошо, прекрасная маркиза 3 Игорь Эйдман

18.06.2023, 17:00

6,580

Колдовство не работает, но дедушка об этом не знает.

Сенсация: они существуют!

По крайней мере один. Нашёлся человек, который всерьёз верит сводкам Конашенкова. Фамилия этого чудика - Путин.

Он реально верит собственной пропаганде, иначе не стал бы позориться, пересказывая легко опровергаемый бред про уничтожение пяти комплексов Пэтриот (из двух имевшихся) и т.п.

Российский диктатор просто не понимает, что выставил себя перед всем миром слабоумным. Ведь он реально верит бумажкам, которые кладёт ему каждое утро на стол адъютант, а они повторяют бредовые сводки Конашенкова.

Давно известно, что Путину нужны только хорошие новости. Российские чиновники и военные, чтоб сохранить своё положение, ни в коем случае не должны расстраивать счастливого дедушку. Поэтому генералы, министры, губернаторы хором поют ему одну песню: «Всё хорошо, прекрасная маркиза!». Война идёт который год по плану. Санкции опять нам на пользу. В экономике у нас всё прекрасно. Запад загнивает.

Чиновники повторяют эти мантры, как колдуны - заклятья. Колдовство не работает, но дедушка об этом не знает. У него всё хорошо, он счастлив.

Российский главнокомандующий абсолютно не представляет себе реальное положение дел на фронте и в тылу. Можно ли, руководствуясь заведомо ложной информацией, побеждать в войне? Вопрос риторический.

Игорь Эйдман, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».