Названы самые дешевые автомобили на планете 3 18.06.2023, 17:14

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Новую машину можно купить за 1500 долларов.

Есть убеждение, что в нашем современном мире невозможно приобрести новый автомобиль по цене, не превышающей 1500 долларов. Однако это не совсем верно, журналисты издания «HotCars» составили список из 5 самых дешевых новых автомобилей в мире, которые продаются на портале Alibaba и имеют свои особенности.

Один из таких автомобилей — пикап QK, использующий двигатель от настоящей газонокосилки и имеющий всего 25 лошадиных сил мощности. Этот автомобиль также оснащен системой полного привода и может иметь несколько вариантов кабины – открытую или закрытую. Стоимость этого автомобиля составляет 1859 долларов.

Другой вариант – MH S3, миниатюрный хэтчбек с дизайном, напоминающим Ford. Он может разгоняться до скорости 34 километра в час и вмещать до четырех человек внутри. Интересно, что он снабжен свинцово-кислотным аккумулятором от одного из электроинструментов фирмы DeWalt. За 1811 долларов вы можете получить этот автомобиль с четырьмя дверями, хорошей внутренней отделкой, электростеклоподъемниками, регулируемыми передними сиденьями, вентилятором, интегрированным в потолок мультимедийным дисплеем и нормальными задними зеркалами.

Haibai Qiao Hu – это 5-дверка с дизайном, напоминающая экстерьер люксовых китайских автомобилей марки Hongqi. Она может развивать максимальную скорость 38,6 км/ч и снабжена полноценной мультимедийной системой с сенсорным дисплеем. Также имеется потолочный вентилятор и камера заднего вида. Этот автомобиль стоит 1669 долларов.

Minghong S1-PRO — это электрокар, который, несмотря на свою низкую стоимость (1265 долларов), имеет кондиционер. Водитель располагается посредине спереди, а сзади могут поместиться три человека небольшого роста. Кузов автомобиля изготовлен из плексигласа и пластика, что делает его очень легким. Дополнительные настройки включают электростеклоподъемники, светодиодные фары, дисковые тормоза и литий-ионный аккумулятор. Электродвигатель, соединенный со свинцово-кислотной батареей, позволяет автомобилю разгоняться до 34 км/ч.

Наиболее доступный автомобиль – Changli Nemica, стоимость которого составляет 1249 долларов (ранее его цена была 975 долларов). Эта двухдверка имеет трехместный салон, который, к сожалению, не предлагает ничего интересного пассажирам и может протекать в дождь. Тем не менее, она может проехать до 100 км на одном заряде, хотя запас хода будет уменьшаться в зависимости от количества людей внутри.

Следовательно, хотя эти автомобили могут быть доступны по очень низкой цене, они имеют свои особенности, и их оснащение может быть ограничено. Но для ищущих недорогой вариант передвижения они могут быть интересным выбором.

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