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Украинские бойцы взяли в плен группу оккупантов из подразделения Шойгу

  • 18.06.2023, 17:29
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Украинские бойцы взяли в плен группу оккупантов из подразделения Шойгу

Среди пленных нашлись те, кто попал в тюрьму едва достигнув совершеннолетия.

На юге украинские воины захватили в плен группу российских оккупантов. Они входили в состав штурмового подразделения «Шторм-Z», созданного российским минобороны. В него военное командование РФ вербовало зеков, отбывающих наказание в российских тюрьмах и колониях.

Среди пленных оккупантов нашлись те, кто попал на зону, едва достигнув совершеннолетия, сообщает obozrevatel.com со ссылкой на DeepStateUA.

«На юге ребята наловили пи***ков-шойгистов из подразделения «Шторм-Z». Среди улова даже есть те, кто в свои 18 лет успел попасть на зону», – говорится в сообщении.

В DeepStateUA показали карточки троих из захваченных пленных.

«Исходя из контингента штурмовых подразделений врага, в бой бросают все, что есть. Видимо, скоро женские колонии-z попрут», – говорится в подписи к фото.

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