«Лукашенко говорил о тех вещах, о которых хотел бы высказаться Путин» 4 18.06.2023, 17:41

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Об этом свидетельствует его признание Скабеевой.

Экономист Сергей Чалый в свежем выпуске своей авторской передачи рассказывает о том, для чего белорусскому диктатору понадобилось давать большое интервью с участием российской пропагандистки Скабеевой.

— В прошлую пятницу Лукашенко совершил загадочный визит к Путину в Сочи. Загадочный потому, что он был неожиданным даже для самого Лукашенко, — напоминает предысторию аналитик.

По его словам, разгадка как раз и случилась во время встречи с провластными журналистами. И саму эту встречу он охарактеризовал, как проксиинтервью: Лукашенко говорил о тех вещах, о которых хотел бы высказаться Путин, но делегировал эту возможность своему младшему партнеру.

Сперва Лукашенко завел свою старую шарманку о необходимости всем остановиться, не вникая в подробности, кто виноват в разжигании конфликта. Что, собственно, полностью совпадает с сегодняшними желаниями Кремля, подчеркнул Чалый.

А дальше прозвучало нечто новое:

— Если мы договариваемся о мирном процессе, война останавливается, никакого движения: ни танков, ни военных. Как только переброшены, я считаю, что мы должны применять ядерное оружие. Только так с ними можно разговаривать. С ними нельзя вести диалог и верить.

Эксперт отмечает, что почти вся содержательная часть беседы с журналистами была посвящена ядерному оружию. По его словам, Лукашенко включился в общий хор голосов, говорящих о том, что «Путин обязательно нажмет на ядерную кнопку, если его загонят в угол».

Чалый отмечает, что Лукашенко в этом интервью продолжил эксплуатировать придуманную им самим собственную роль в качестве главного толкователя Путина.

— Это для Запада. А новое в этом то, что он теперь и для России пытается представить себя, как главного коммуникатора с воображаемыми сильными мира сего на Западе.

При этом младший партнер Кремля сильно переигрывает. Например, объясняя, откуда взялись фантастические цифры потерь ВСУ, озвученные им, и делая россиянам крайне сомнительный комплимент: «Россия мобилизовалась. Наконец-то научилась воевать».

Чалый утверждает, что страх Лукашенко перед российским ядерным оружием никуда не делся:

— И об этом свидетельствует его признание Скабеевой о том, что в Беларуси этих мест для размещения ядерного оружия, как собак на деревне. Ну, короче, заколебетесь искать, куда наносить ответный удар.

Страх Лукашенко происходит из того, предполагает эксперт, что и сам он, и белорусы прекрасно понимают, что как Лукашенко не участвовал в принятии решения о размещении российского ядерного оружия в Беларуси, так не он будет и решать о его применении.

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