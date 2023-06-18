Парламент Японии поддержал существенное увеличение оборонного бюджета страны 18.06.2023, 18:01

Правительство также проведет реформу расходов.

Парламент Японии принял закон о создании спецфонда для увеличения расходов на оборону, таким образом поддержав инициативу премьер-министра Фумио Кишиды по наращиванию военной мощи страны.

Об этом сообщает Japan Today.

Законопроект одобрила Палата советников, несмотря на попытки крупных оппозиционных партий заблокировать его. Этот закон является неотъемлемой частью плана премьер-министра Фумио Кишиды по выделению более 300 млрд долларов до 2027 финансового года на укрепление обороноспособности.

В соответствии с текущим планом правительство обеспечит необходимое финансирование за счет продажи государственных активов, или использования излишков средств на некоторых специальных счетах государственного бюджета.

Правительство также проведет реформу расходов, а затем повысит корпоративные, подоходные и табачные налоги, чтобы частично профинансировать увеличение оборонного бюджета. Сегодня оборонный бюджет Японии ограничен примерно 1 процентом ВВП, но расходы, связанные с обороной, вероятно, вырастут до 2 процентов к 2027 финансовому году.

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