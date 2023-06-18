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В Беларуси милиция начала пристегивать велосипеды на улицах тросами

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  • 18.06.2023, 18:12
  • 2,320
В Беларуси милиция начала пристегивать велосипеды на улицах тросами

Зачем и как их разблокировать?

В милиции «презентовали ноу-хау» — защитный трос, блокирующий велосипеды белорусов (но не все). Зачем сотрудники ОВД решили пристегивать некоторые двухколесные транспортные средства и как их разблокировать?

Пока такое новшество начали практиковать только в Брестской области. Так милиционеры решили бороться с кражами велосипедов, оставленных без присмотра.

«Ноу-хау представляет собой обычный велосипедный трос, но усиленного варианта», — рассказали в Брестском РОВД.

К тросу прикрепили специальную табличку с информацией о сотруднике органов внутренних дел, который заблокировал велосипед. А именно его уникальный номер, а также номер телефона, по которому владельцу транспортного средства нужно позвонить, чтобы милиционер пришел и снял блокировку.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, владельцам велосипедов стоит самим пристегивать своих двухколесных «друзей».

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