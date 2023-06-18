Нож в спину от Токаева 5 Телеграм-канал «Запретное мнение»

18.06.2023, 18:28

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Даже самые лояльные к Кремлю режимы стремятся максимально от него отмежеваться.

Не успел Путин, во время проходящего сейчас «Петербургского международного экономического форума», очередной раз объявить о победе «многополярного мира» и «РФ, которую Западу не удалось изолировать и лишить надёжных друзей», как один из них вонзил в его старую спину новый острый нож.

Токаев призвал разделять историю Казахстана и СССР.

По его мнению нужно прекратить использование имён деятелей Советского Союза для названия объектов и создать список собственных выдающихся фигур:

«Необходимо прекратить практику присвоения различным объектам имён деятелей советского периода, биографии которых целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-то личным интересам и предпочтениям.

Токаев назвал ономастику(раздел языкознания, изучающий собственные имена) важнейшим идеологическим инструментом, который имеет большое значение для укрепления исторического самосознания граждан страны.

С начала 2023 года в Казахстане действует запрет на установку памятников деятелям советского периода. Также недавно было объявлено о плане сменить в республике около 3000 идеологически устаревших топографических названий.

Путинская «НеВойна», которая по замыслу престарелого Вождя должна была запугать соседей и возродить единую империю, привела к строго противоположному результату — даже самые лояльные к Кремлю режимы стремятся максимально от него отмежеваться.

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