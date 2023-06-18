В Швеции запатентовали картофельное мороженое 3 18.06.2023, 18:41

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Два года назад в продаже появилось картофельное молоко.

Шведская компания Veg of Lund объявила о патентном одобрении мороженого, приготовленного из картофеля, рапсового масла и растительной белковой эмульсии.

В настоящее время этот патент распространяется только на Швецию, но производители заявили, что надеются на международную защиту в ближайшее время.

«Мы рады, что патент одобрен в Швеции, и тот факт, что он основан на такой повседневной культуре, как картофель, показывает уникальность и силу патента», – сказала профессор Ева Торнберг, основатель Veg of Lund.

Торнберг объявила о потенциале картофеля как устойчивой веганской альтернативы молочным продуктам. Компания DUG, «дочка» Veg of Lund, выпустила картофельное молоко на рынок в 2021 году. Хотя оно еще не достигло коммерческого успеха конкурентов, таких как овес и соя, оно по-прежнему доступно в супермаркетах в ряде стран, включая Великобританию.

В 2022 году компания выпустила смузи на основе картофеля, который также имеет шведский патент. Новый запуск мороженого происходит по мере того, как компания стремится выйти на другие рынки по всему миру.

«Как и в 2022 году, мы начали 2023 год с новыми силами. Ранее в этом месяце мы объявили о появлении продукции DUG в 496 магазинах ведущей швейцарской сети супермаркетов премиум-класса Migros. И мы ожидаем, что это будет один из нескольких международных запусков в этом году, поэтому следите за нашим расписанием», – сказал Фредрик Карлинг, генеральный директор DUG.

Он добавил, что компания работает над «проектами разработки новых продуктов в сегменте мясных альтернатив и сегменте мороженого, оба из которых будут основаны на нашей запатентованной эмульсии на основе картофеля».

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