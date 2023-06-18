«Это северный народ, «дорого-богато» им не надо» 5 18.06.2023, 18:58

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Белоруска переехала в Финляндию и рассказала, чем ее удивила страна.

Издание citydog.io показывает, где и как живут беларусы в разных странах. На этот раз журналисты поговорили с Ириной, которая почти год назад релоцировалась в Финляндию.

Жилье: хорошая однушка в центре будет стоить не менее 1000 евро

Как и везде, стоимость аренды жилья в Хельсинки зависит от района, метража квартиры и ее состояния. Ирина платит 800 евро в месяц, коммунальные платежи – отдельно. Счет за электричество приходит раз в три месяца – у девушки выходит около 125 евро. Вода – примерно 45 евро в месяц. Мобильная связь с безлимитными звонками по стране и безлимитным высокоскоростным интернетом – около 20 евро.

При заселении нужно оставить депозит в размере 1-2 месячных оплат.

– Моя знакомая снимает муниципальную квартиру (принадлежащую государству) в зоне С, что достаточно далеко от центра города, за 990 евро. В эту сумму входят все коммунальные платежи, кроме электричества. За свет у нее выходит 25–30 евро в месяц. В целом получается дешевле, чем в центре, но и далековато. Хотя она говорит, что на автобусе можно доехать за 25 минут.

Помощь государства: если маленькая зарплата, могут компенсировать

– В Финляндии очень развиты социальные выплаты и помощь государства – в том числе для иностранцев с ВНЖ. Например, если ты работаешь неполный рабочий день и после всех оплат (жилья, коммуналки и прочего) у тебя на жизнь остается меньше, чем 570 евро, то ты можешь подать заявку на помощь – и государство будет компенсировать тебе определенную сумму. Если по какой-то причине ты остался без работы, то материальную помощь могут пересчитать в зависимости от твоих основных расходов и платить больше.

При этом сами финны боятся покупать жилье в кредит: а вдруг останутся без работы, заболеют, потеряют супруга или супругу и т.д. Дело в том, что в таких случаях государство не будет делать за тебя выплаты по ипотеке – скажут сначала продать жилье, а уже потом приходить.

А еще я знаю, что если ты строишь собственный дом, то только после двух лет жизни в нем его можно будет продать без дополнительных налогов.

В последнее время стали набирать популярность организации вроде профсоюзов. Если делать туда ежемесячные взносы (около 20 евро), то, если останешься без работы, они тоже будут помогать. Многих это спасло в период пандемии.

Проезд: проездной на месяц – почти 60 евро

– Билет на 1,5 часа, по которому можно ездить на всех видах транспорта в зонах А и В, стоит 3,10 евро. Если нужно поехать в зону С, то платить придется уже 4,10 евро. Проездной на месяц – почти 60 евро. Такси из аэропорта до центра – около 30 евро.

А еще в Финляндии очень много машин Tesla. Они прямо везде.

Продукты: финны выбирают местные, даже если они в два раза дороже

– Финны очень любят свои местные продукты. Если в магазине будут продаваться томаты, например, испанские и финские в два раза дороже, финны все равно выберут свои. Хотя все овощи здесь точно так же выращиваются в парниках, долго не портятся и практически не имеют вкуса (по крайней мере того, к которому мы привыкли).

Вот примеры цен из популярной сети магазинов Kaupat:

• стакан помидоров черри (200 г) – 2,29 евро,

• упаковка абрикосов (500 г) – 2,39 евро,

• килограмм капусты – 1,99 евро,

• килограмм бананов – от 1,25 евро,

• килограмм яблок – от 0,79 евро,

• килограмм огурцов – от 1,79 евро,

• килограмм помидоров – от 2,19 евро,

• тостовый хлеб – от 2,38 евро,

• упаковка куриного филе (800 г) – 9,55 евро,

• упаковка ветчины ломтиками (200 г) – от 1,67 евро,

• кусок свежего лосося (400 г) – 12,90 евро,

• упаковка молока (литр) – от 0,79 евро,

• натуральный йогурт (500 г) – 1,65 евро,

• шоколадка Marabou (200 г) – 1,95 евро,

• батончик Bounty – 0,79 евро.

Цены в заведениях: поход в ресторан – не менее 50–60 евро

– Вот примеры цен в одном из заведений Хельсинки: мелкие закуски вроде оливок или тартара из ягненка – от 7 до 12 евро, стартеры – от 16 до 19 евро, основные блюда – от 28 до 41 евро, десерты – от 10 до 27 евро.

Цены на коктейли во всех заведениях плюс-минус одни и те же: от 10 евро за безалкогольные и от 15 евро – за алкогольные.

Стритфуд: хот-дог – 7 евро, fish&chips (рыба с картофелем фри) – 14 евро, nordic meatballs (что-то вроде «северных фрикаделек») – 12 евро.

Есть заведения в формате буфета, где за 13,90 евро можно есть сколько влезет.

Услуги красоты: педикюр без покрытия – 110 евро, укладка и макияж – 156 евро

– Моя знакомая, которая переехала в Финляндию 30 лет назад, говорит, что тогда страна была как один большой стадион – потому что все ходили в спортивных костюмах. А муж с женой еще любили одеться в одинаковые.

А когда сюда стали приезжать иностранцы, особенно наши женщины из стран СНГ, которые всегда при макияже и на каблуках, культура стала меняться – и финны тоже стали подтягиваться и больше следить за собой. Но цены на все очень высокие.

Сходить постричься и покрасить корни – 70 евро. Мужская стрижка – 20 евро (в основном этим сейчас заведуют арабы). Маникюр и педикюр с покрытием – от 100 евро. Если мастера работают на дому, можно найти немного дешевле. Я сама как-то ходила на педикюр без покрытия (!) в салон – заплатила 110 евро. А еще здесь любят такую тему, чтобы клиенты приносили свой лак – в целях гигиены.

Простая укладка и макияж в салоне мне обошлись в 156 евро. Массаж: первый визит – 80 евро, последующие – 60 евро (и то это по скидке). А однажды я спросила, сколько стоит сделать УЗИ малого таза, и мне сказали… 450 евро. Вот так.

Развлечения: в клубах и барах нужно отдельно платить за гардероб

– В Хельсинки есть очень удобная «музейная карта». Она стоит 76 евро в год и дает право посещения всех музеев, картинных галерей и даже ботанического сада. Это выгодно, учитывая, что разовый поход обойдется в 12–20 евро. Ну разве что за какие-то специальные мероприятия нужно будет доплачивать отдельно.

Бассейн – 6,50 евро на человека. В некоторых открытых (на улице) можно купаться даже зимой – они подогреваются.

Сауна есть везде – и в общественный бассейнах, и на льду, и в жилых домах (а часто и в квартирах), и даже на колесе обозрения.

Если идешь в клуб или бар и хочешь оставить куртку в гардеробе – заплати 3,50–4 евро. Это не считая платы за вход – от 12 до 20 евро.

Средняя цена на балет – 70–80 евро за места в партере.

Люди: северный народ, который любит посмеяться над собой

– Финны очень приветливые и общительные. Прямо на улице с тобой может заговорить кто угодно. И я не встречала другой нации, которая так любит посмеяться над собой.

В плане одежды местные не особо привередливые. Это северный народ, им не надо «дорого-богато». Финны выбирают качество и классику, которая и через 5–10 лет будет актуальной. Часто отдают предпочтение своим локальным брендам: например, Marimekko.

В последнее время в Финляндии очень развилась культура осознанного потребления, все большую популярность набирают секонд-хенды и блошиные рынки. При этом финны очень любят поговорить о том, что планета перенасыщена, хватит уже все производить и давайте использовать то, что у нас уже есть.

Финны очень близки с природой. У многих есть дачи, где даже не проведено электричество – они не хотят. Им больше нравится с восходом солнца вставать и с заходом – ложиться. Ну или максимум посидеть вечером при свечах.

Ну и в целом Финляндия – хоть и дорогая, но очень классная и безопасная страна, где все уважают друг друга. Я могу спокойно танцевать в ночном клубе с телефоном в заднем кармане – и никто его не украдет.

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