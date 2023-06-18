В Минске побит температурный рекорд 18.06.2023, 19:30

1,784

Воздух прогрелся почти до 31 градуса.

Десять температурных рекордов установлено 16 и 17 июня на белорусских метеостанциях, свидетельствует проведенный BPN сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

Теплее всего 17 июня было в Минске, где воздух впервые в нынешнем году прогрелся более чем до 30 градусов — на максимуме было 30,7 градуса выше нуля. Предыдущий экстремум дня — 29,7 градуса — продержался три года.

Перекрыты рекорды также в Шарковщине (30,1 против 29,4 в 2020 году), Слуцке (30 против 29,8 в 2016-м), Лепеле (29,7 против 29 в 2020-м), Лынтупах (также 29,7 против 29,3 в 2020-м), Воложине (29,6 против 29,1 в 2020-м), Орше (29 против 28,2 в 1991-м), Нарочи (28,7 против 28,4 в 2020-м).

В Полоцке повторен рекорд дня (29,1 градуса три года назад).

16 июня зафиксированы новые локальные максимумы в Верхнедвинске (29 против 28,5 в 1987 году) и Нарочи (27,4 против 27,1 в 2007-м).

Рекорды тепла переписаны через три дня после фиксации последнего рекорда холода: 13 июня в Езерище ночная температура опустилась до +4,1 градуса (+4,5 в 1984 году). 12 июня в этом населенном пункте на крайнем севере страны похолодало до +1,3 градуса (+2,4 в 1993 году).

С начала июня перекрыто 29 температурных минимумов, с учетом мая — 101.

На большей части территории Минской области, а по Витебской и Могилевской областям местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Дожди разной интенсивности прошли в Брестской и Гродненской областях. В Пружанах за сутки (с 21 часа 16 июня до 21 часа 17 июня) выпал 41 мм осадков, или 41 л воды на квадратный метр территории. Это составило 55% месячной нормы (74 мм).