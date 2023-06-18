«Вучич — вон»: в Сербии продолжаются многотысячные протесты 2 18.06.2023, 20:11

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Десятки тысяч сербов вышли на улицы.

Многотысячные акции протесты продолжаются в Сербии более двух месяцев. Протестующие выходят на улицы с лозунгами «Нет — насилию» и «Вучича — в отставку». После двух массовых расстрелов в мае, оппозиция требует отставки глав МВД и разведки, а также борьбы с пропагандой насилия. Cреди прочего, протестующие перекрывали движение на основных автомагистралях.

Из-за массовых протестов Вучич ранее покинул пост председателя Сербской прогрессивной партии (СПП), которой руководил 11 лет.

Сербский президент, однако, считает, что его правительство не несет ответственности за происходящее.

«Виновато ли правительство в преступлениях, которые произошли? Я не могу с этим согласиться», – сказал он в интервью Reuters.

На фоне массовых антиправительственных протестов Вучич отошел от руля правящей Сербской прогрессивной партии, чтобы сформировать более широкое политическое движение, а ранее на этой неделе – заявил, что инициирует досрочные выборы, не уточнив, когда именно.

Как ранее писал сайт Charter97.org, 3 и 5 мая в Сербии произошли два массовых расстрела — в школе в Белграде и в окрестностях сербской столицы, в результате которых погибли 17 человек. Подозреваемые в обоих преступлениях находятся под стражей. После этих двух эпизодов президент Александр Вучич анонсировал масштабные поправки в законодательство, чтобы усилить контроль за ношением стрелкового оружия. Также сербов обязали сдать все незарегистрированное оружие. Кроме того, министр образования Сербии подал в отставку.

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