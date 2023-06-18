Названы лучшие среднебюджетные смартфоны, которые можно купить в 2023 году 1 18.06.2023, 20:22

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По спецификациям они могут обойти некоторые бюджетные флагманы.

В 2023 году на рынке смартфонов есть модели, которые во многом не уступают флагманам и способные порадовать своих владельцев хорошей камерой и начинкой. Популярный сайт Gizchina выбрал пятерку лучших Android-мартфонов, которые сейчас доступны ниже $300.

В список попали как свежие новинки, так и выпущенные еще в прошлом году смартфоны, которые не потеряли своей актуальности в 2023-м.

Redmi Note 12 Turbo занял лидерство в нише телефонов среднего класса. Аппарат в своем роде уникальный – это первый мобильник на рынке на почти флагманском чипе Snapdragon 7+ Gen 2. А еще у него тонкие рамки (тоньше, чем у iPhone 14) и доступна версия с 1 ТБ в топе, что является редкостью в среднебюджетном сегменте.

Второе место отдали Vivo T2x, который вышел больше года назад, но до сих пор не потерял своей актуальности. Он может похвастаться 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц. Также аппарат выделяется аккумулятором большой емкости – 6000 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт.

Тройку лидеров замыкает iQOO Z7. Из фишек – быстрая зарядка 120 Вт, дисплей 120 Гц и Android 13 «из коробки».

На четвертом месте расположился Poco X5 Pro с AMOLED-экраном, 108-Мп основной камерой и производительным чипсетом от Qualcomm – все это дешевле 300 долларов. Замыкает пятерку Redmi Note 12, который базируется на Snapdragon 4 Gen 1 и оснащен емким аккумулятором на 5000 мАч при быстрой зарядке 33 Вт.