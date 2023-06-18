Фанатку Путина из Германии, призывавшую бомбить Дрезден, настигла карма 32 18.06.2023, 20:35

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Путинистка должна выплатить долг в 10 миллионов евро.

Фанатка Кремля из России Алена Дирксен, которая проживает в Германии и призывала Владимира Путина бомбить Дрезден из-за украинских беженцев, пожаловалась на «притеснения» и чуть ли не «преследования». Дело в том, что немецкие уполномоченные ведомства начали процесс банкротства ее ресторана российской кухни «Родина», а сама путинистка должна выплатить долг в 10 млн евро, пишет «Обозреватель».

Дирксен теперь плачется: мол, решение не имеет оснований. А российские пропагандистские СМИ лепят из женщины «героиню», которую якобы «обижает Европа», а теперь и «лишает дела всей жизни»

Россиянка не признает, что заведение стало банкротом законно, и выставляет из себя «жертву». Она рассказывает, что от страховой компании ей приходили «непонятные счета», а позже к «Родине» приставили кризисного управляющего. Тот якобы оформил процесс банкротства задним числом и выставил счет сначала в несколько тысяч, а потом в 10 миллионов.

Фанатка Путина утверждает, что она обращалась в разные инстанции. Ей якобы были обязаны «помочь» – но этого не произошло.

Напомним, что скандальное видео с россиянкой, проживающей в Германии, появилось в сети осенью 2022 года.

Дирксен сняла на камеру митинг украинцев в Дрездене (люди вышли на улицу после очередного ракетного удара РФ) и со злостью заявила: «Владимир Владимирович, им сегодня мало было! Вот, здесь у нас в Дрездене тоже можно один раз е**нуть хорошенько».

Чуть позже женщина записала новый ролик. Она заявила, что ее нашли в социальных сетях и начали массово высказывать недовольство. Ехидно кривляясь, она сказала, что это ее не волнует, потому что «антиреклама – тоже реклама».

Впоследствии Дирксен не один раз жаловалась на «угрозы», «притеснения», «травлю» и «тотальную несправедливость» в отношении к ней в Германии. Она стала любимицей пропагандистов, которые рассказывали ее историю в духе «как издеваются над русскими на Западе».

Согласно информации из соцсетей, Дирксен родом из Таганрога (Ростовская область РФ). Она живет в ФРГ уже 20 лет.

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