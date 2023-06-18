В Минске над цветочными клумбами заметили «белорусских колибри» 18.06.2023, 20:49

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Белорусы быстро разгадали тайну загадочного существа.

Житель Минска снял видео в районе улицы Ангарской, на котором странное существо, похожее по повадкам на тропических птичек, собирало пыльцу с цветков. «Белорусская колибри» — подписал автор свое видео.

На нем видно, как «колибри» так быстро машет крыльями, что их практически не видно. Благодаря чему существо могло зависать на месте над цветами, пишет telegraf.news.

В комментариях к видео белорусы быстро разгадали тайну загадочного существа.

«Я такую на даче видела. Думала глюки», — призналась @Slitari.

Но ей тут же ответили, что на видео попала бабочка.

«У меня на грядках такие постоянно по цветам летают. Красивая бабочка-бражник», — прояснила ситуацию @finka905.

«Нашел в прошлом году богомола. Был приятно удивлен, что они у нас в Минске появились», — поддержал беседу @Кирилл89961.

На самом деле, бабочки под названием Бражник вьюнковый не такая уж редкость в Беларуси. Ежегодно эти насекомые мигрируют с юга на север европейского континента, долетая даже до севера Скандинавии и даже до Исландии.

Зависая над цветами, вьюнковые бражники пьют лакомство своим длинным хоботком, прямо как колибри длинными клювами. А вот гусеницы бражников растут на зарослях дикого вьюнка вдоль полей и лугов.

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