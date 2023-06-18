ВСУ филигранно уничтожили группу оккупантов на Бахмутском направлении 18.06.2023, 21:39

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Пехоту врага эффектно стерли с лица земли.

Бахмутское направление в очередной раз принесло России потери в войне. Государственная пограничная служба Украины показала видео уничтожения оккупантов.

На нем видно передвижение вражеской пехоты, которую после прицельного огня раскидало по территории как мусор.

Всего Силам обороны из отряда пограничников удалось обезвредить 14 российских боевиков, говорится в сообщении ГПСУ.

Судя по воздушному наблюдению, враг пытался выполнить ротацию войск. Проводник оккупантов должен был вывести бойцов врага из стрелкового подразделения на боевые позиции, но что-то пошло не так.

С заходом вражеских сил в зону поражения бойцы ГПСУ открыли огонь из минометов и гранатометов

Благодарить следует специалистов аэроразведки — именно они раньше времени обнаружили приближающихся вояк РФ.

Прицельный огонь уничтожил на месте 8 захватчиков и еще 6 вывел из строя ранением.

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