СМИ: Задержанный в Ивацевичах россиянин — контрактник армии РФ 4 18.06.2023, 22:00

8,676

В Беларуси он мог готовиться к отправке в Украину.

Один из задержанных в Ивацевичах 17 июня россиян может быть военнослужащим российской армии. «Зеркало» отыскало в социальных сетях очень похожего мужчину с таким же именем, отчеством и фамилией, которыми назывался попавший на видео. На его странице значится, что в апреле 2023 года он заключил контракт с Минобороны РФ сроком на два года. Подразделение, в котором он служит, может находиться на территории Беларуси.

Один из россиян, задержанных субботним вечером у одного из торговых центров Ивацевичей, представился Александром Леонидовичем Быковым.

Журналисты нашли в соцсетях внешне очень похожего человека с таким именем, фамилией и отчеством. Ему 41 год, он из Санкт-Петербурга (напомним, что автомобиль задержанных, судя по номерам, зарегистрирован в Ленинградской области, в центре которой находится этот город).

28 апреля 2023 года Александр Быков подписал контракт на два года о прохождении военной службы с российским Министерством обороны.

После этого рядового запаса Быкова зачислили стрелком в батальон 283-го полка 144-й гвардейской мотострелковой дивизии. Это соединение входит в состав 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа.

Известно, что 20-я гвардейская общевойсковая армия входит в состав региональной белорусско-российской группировки войск. Вероятно, подразделение Александра Быкова находится неподалеку от Ивацевичей, на Обуз-Лесновском общевойсковом полигоне. Там после начала российского вторжения в Украину обучаются части российского компонента региональной группировки.

Как считает украинская сторона, после обучение на территории Беларуси российские подразделения возвращаются в Россию и оттуда отправляются на войну.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».