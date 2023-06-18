«У нас командир ходит бледный, как поганка» 1 18.06.2023, 22:17

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Оккупант рассказал о бегстве почти сотни россиян.

Российский оккупант пожаловался своей сестре на большие потери в армии РФ. За неделю в подразделении погибли 12 человек. Такого никогда не было. Чтобы не сойти с ума, солдаты пьют и стреляют по позициям украинских военных.

Однако оккупант добавил, что иногда из-за такой стрельбы потерь становится еще больше. Об этом говорится в перехвате, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Стреляют по пьяни. Выходят и начинают х*хлов кошмарить. Они потом нас, а мы их в ответ. Они потом минометами. Так ребята собирались в отпуск. Сидели, гуляли, снаряд прилетел. Два – 200-х и три – 50 на 50», – рассказал россиянин.

По его словам, в армии РФ есть дефицит гранат и патронов именно из-за такой нелепой стрельбы. Хотя он и сам не прочь «так повеселиться». Пока собирается пойти и запустить по украинцам две ракеты по полмиллиона. На призыв сестры, что ему потом влетит от руководства, ответил: «Да мне все равно».

Захватчик добавил, что в армии процветает дезертирство. Поэтому всех, кто захочет сбежать, теперь будут расстреливать на месте.

«У нас командир ходит бледный, как поганка. 90 человек сбежали – зеки. Будем расстреливать! В живых никого брать не будем», – резюмировал оккупант.

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