Гастроэнтерологи назвали три правила для здоровья печени 1 18.06.2023, 20:31

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Орган будет функционировать без сбоев.

Чем старше человек, тем слабее печень, считают специалисты. После 45 лет у человека могут возникнуть проблемы с этим органом, который чистит кровь от вредных веществ, регулирует в организме уровень сахара и холестерина.

Чтобы печень по-прежнему функционировала без сбоев, прежде всего, нужно убрать из рациона спиртные напитки. Алкоголь может спровоцировать ожирение этого органа, цирроз и даже рак.

Здоровье печени обеспечит рацион с добавлением орехов, сезонных ягод, фруктов и овощей — они препятствуют окислению клеток, защищают орган от свободных радикалов. При этом аллергикам стоит быть осторожными с такими продуктами. Важно и сбалансированное питание: отдавайте предпочтение блюдам из нежирных видов мяса и рыбы, бобовых, сдабривайте еду растительным маслом, помните о молочных продуктах.

Не менее важно контролировать вес. Если у человека масса тела превышает норму — печень страдает в первую очередь. Орган может воспалиться, на нем появятся рубцы. Медики рекомендуют обратить внимание на разгрузочные дни и диеты, снижение калорийности блюд. Нужно как можно больше двигаться, ходить пешком, танцевать, делать физические упражнения.

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