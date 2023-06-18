Мария Захарова устроила истерику из-за решения МОК 4 18.06.2023, 22:37

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Россияне смогут выступить на олимпийских играх только в статусе «команды беженцев».

В Кремле снова возникла истерика из-за того, что Международный олимпийский комитет собирается допустить российских спортсменов к летним Играм в Париже, как «команду беженцев». На такую возможность уже отреагировала представитель главного дипломатического ведомства России Мария Захарова, сообщает comments.ua.

Захарова с истерикой заявила, что это не идея МОК, а разрабатываемая спецслужбами США идея.

«Они разработали такую кампанию, программу, концепцию, когда будут делать ставку на тех спортсменов, которые находятся за границей России. Кто-то уехал из идеологических соображений, кого-то переманили. Из них будут формироваться как бы российский спорт».

По ее словам, «американцы делают такое не впервые».

«Приведу пример: то же они делали в Венесуэле из Гуайдо. Взяли человека из оппозиционеров и назвали его президентом Венесуэлы при живом и здоровом президенте Мадуро. То же самое они сделали в других областях», — сказала Захарова.

Как ранее писал сайт Charter97.org, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил пожелание, чтобы участие в Олимпиаде 2024 приняли все страны, в том числе Россия и Беларусь. Это известие вызвало широкий резонанс, прежде всего в Украине. Первым решение исполкома МОК раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский, пригласивший Баха посетить Бахмут, чтобы тот убедился, что «любое нейтральное знамя российских спортсменов запятнано кровью».

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